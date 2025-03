Varazze, cede l’asfalto tra via Cavour e via Garibaldi

Varazze. Modifiche alla viabilità a causa di un cedimento dell’asfalto nella zona a levante della città.

Il punto in cui, nel pomeriggio, si è verificato il buco nel manto stradale si trova tra via Cavour e via Garibaldi. Per questo motivo si sono rese necessarie modifiche “è stato disposto un restringimento di carreggiata provvisorio in attesa delle opere di ripristino” spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

Domani meglio si capirà come intervenire e se ci saranno ulteriori novità inerenti il traffico nella zona interessata.