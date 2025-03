Sanremo. Matthieu Van der Poel si aggiudica la 106° edizione della Milano-Sanremo, prima “classica monumento” della stagione internazionale del ciclismo su strada.

È l’olandese a essersi imposto al termine di una volata a tre. Susseguita a un precedente avvincente testa a testa in prima battuta con Tadej Pogacar (giunto 3°) e anche Filippo Ganna (2°), abile a limitare i danni sul Poggio e rientrare in discesa.

I tre corridori, su iniziativa di Pogacar, hanno fatto il vuoto già sulla penultima salita della Cipressa (percorsa in 8’55“, battuto il record storico di scalata appartenuto a Colombo e Gonthenkov, del 1996).

Per Mathieu van der Poel, figlio di Adrie van Poel (ex ciclista professionista degli anni Ottanta) e nipote di Raymond Poulidor (vincitore a Sanremo nel 1961), si tratta del secondo successo nell’albo d’oro della “Classicissima di primavera”; bissata infatti la vittoria del 2023.

Ad accogliere gli atleti all’arrivo c’erano il vice presidente di Regione Liguria con delega ai grandi eventi Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Luca Lombardi.

Milano-Sanremo 2025: ecco le immagini della gara

“La Milano-Sanremo è un evento straordinario che ogni anno porta la grande storia del ciclismo sulle strade della Liguria, attraversando scenari unici del nostro territorio e regalando emozioni a milioni di appassionati. Anche questa edizione ha confermato il fascino e l’imprevedibilità della Classicissima, con una gara avvincente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. Complimenti a Van der Poel per questa splendida vittoria, conquistata con talento e determinazione su un percorso che ha fatto la storia del ciclismo. Esprimo anche soddisfazione per il secondo posto di Filippo Ganna. Un plauso a tutti i partecipanti, che hanno reso questa Milano-Sanremo una corsa emozionante e spettacolare”, ha detto il vice presidente Piana.

“Questa edizione ha segnato inoltre un importante momento che aspettavamo da tempo: la prima Milano-Sanremo femminile. Un ulteriore passo avanti che conferma l’impegno nel promuovere e valorizzare lo sport in ogni suo settore e faccio le mie più sentite congratulazioni alla vincitrice, Lorena Wiebes. La Liguria si conferma terra che sa ospitare grandi eventi sportivi e capace di accogliere e valorizzare appuntamenti di prestigio internazionale come la Classicissima. Domani, con la Granfondo Sanremo-Sanremo, anche gli amatori potranno vivere la magia di questa gara e pedalare sulle leggendarie strade del Poggio e della Cipressa, sulle orme dei grandi campioni”, conclude Piana.

“Una bella giornata di sport e una bella cartolina per la Liguria e per il Ponente in particolare, grazie alle immagini in diretta della corsa che hanno fatto il giro del mondo. Evviva la Milano-Sanremo, classicissima per eccellenza!”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Chilometri percorsi: 289/289

ORARIO DI PARTENZA: 10:25

ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:45-17:15

Web cronaca (LIVE):

Van der Poel! Volata di gran carriera dell’olandese, che vince la Milano-Sanremo. Media: 45,31 km/h.

2° Ganna, 3° Pogacar.

Ganna a 5″ da Pogacar e Van der Poel. Sarà volata a 3.

Lungo la discesa del Poggio Ganna guadagna terreno, portandosi a circa 10″. Sull’Aurelia, considerando un possibile studio tra Pogacar e Van der Poel, anche il piemontese potrà rientrare.

Si scende dal Poggio. Ultimi 4 chilometri. A breve l’ingresso in picchiata a Sanremo e il traguardo di via Roma.

Contrattacco di Van der Poel! A 500 metri dallo scollinamento. Pogacar, faticando, si riporta sull’olandese. Ganna passa in cima a circa 20″.

Pogacar e Van der Poel da soli a un chilometro e mezzo dallo scollinamento. Ganna nel tratto più dolce recupera qualcosa : a breve ci sarà però il tratto più impegnativo dell’ascesa (punte all’8%).

Parte subito Pogacar! Lo sloveno prende la salita in terza posizione per allungare da dietro. Come accennato poco fa solo Van der Poel riesce a rimanergli in scia. Ganna, non risponde all’accellerazione, rimane a 30 metri salendo del suo passo.

16:37 I tre corridori al comando iniziato la salita del Poggio.

Sul Poggio si attende la stoccata decisiva di Pogacar. A prima vista l’unico in grado di poter contenere lo sloveno parrebbe Van der Poel.

16:30 Tre uomini quindi al comando: Pogacar, Van der Poel e Ganna. Inseguitori distanziati a quasi 1′. I tre procedono a cambi regolari diretti al Poggio. Trampolino di lancio verso il traguardo di via Roma, dove si deciderà la corsa.

16:28 Tornati nel rettilineo verso il Poggio. 18 km all’arrivo, inseguitori a 45″.

Salita della Cipressa, su iniziativa di Pogacar, fatta a un ritmo forsennato. Ai fini statistici, per hli5 appassionati, probabilmente battuto il record storico di ascesa. Prestazione sotto i 9′.

Secondo affondo del campione del Mondo. Solo Van der Poel riesce a rispondere in prima battuta, Ganna si riporta sotto in progressione.

Attacco annunciato Pogacar sulla Cipressa! A circa 3 chilometri dallo scollinamento. Van der Poel e pure Ganna (quest’ultimo pur faticando) rimangono a ruot Gregoire all’inseguimento, dietro il vuoto.

Pogacar risale le posizioni portandosi nella scia del compagno Narvaez.

16:15 All’ingresso della salita della Cipressa viene ripresa la fuga. Gruppo compatto. Ritmo deciso dei compagni di squadra di Pogacar, intenti ad assotigliare il plotone. Campione del mondo intorno alla decima posizione. Resa di Philippsen, vincitore dell’anno scorso.

15:15 Anche il gruppo discende Capo Berta, la corsa lascia quindi la provincia di Savona. A breve la competizione entrerà nel vivo.

Decisivi saranno, come sempre, la Cipressa e quindi il Poggio di Sanremo, le due salite in prossimità dell’arrivo.

15:49 I battistrada affrontano il Capo Berta. A breve, scendendo a San Bartolomeo al mare, entreranno nella provincia di Imperia. Il gruppo accorcia ancora portandosi a 1’35” e riprendendo Tommaso Nencini (pro nipote di Gastone Nencini), uno dei corridori della fuga.

15:47 50 km alla conclusione. Fuggitivi nella Marina di Andora, il gruppo scende Capo Mele. Foratura lungo le gallerie paramassi per il velocista Philippsen.

La corsa passa anche da Laigueglia. Ora sarà la volta dei tre capi, in successione: Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. A breve ci si accinge a entrare nella provincia di Imperia,

15:40 La fuga dirige verso Laigueglia. Gruppo all’ ingresso di Alassio. Il distacco scende a 2’40”.

15:35 Siamo prossimi al passaggio ad Alassio.

15:29 La fuga passa da Albenga, transita nel centro cittadino e supera il ponte rosso sul Centa. Gruppo nel rettilineo di Ceriale.

15:22 Testa della corsa ora a Ceriale, a breve si immetterà nel lungo rettilineo verso Albenga.

15:19 Gli otto battistrada si trovano a Borghetto, gruppo a Loano.

15:15 Fuga a Loano, gruppo all’ ingresso di Pietra a 4’10”.

15:08 Battistrada nel rettilineo di Borgio, in direzione Piera Ligure. Gruppo 3 chilometri e mezzo più indietro.

15:02 Gli otto uomini in fuga superano Finalpia, gruppo nei pressi di Varigotti.

14:55 I battistrada, superata Noli, si dirigono nel sempre suggestivo tratto del Malpasso. Gruppo a Spotorno, distanziatp di 3’30”.

14:48 Fuggitivi verso Spotorno, gruppo a Porto Vado.

Ricordiamo ancora una volta gli atleti battistrada, in fuga dal mattina: ricordiamo i loro nomi: Baptiste Veistroffer (Lotto) Mathis Le Berre e Alessandro Verre (Arkea B&B) Filippo Turconi e Martin Marcellusi (VF Bardiani Csf Faizanè) Kristian Sbaragli, Mark Stewart e Tommaso Nencini (Solution Tech Vini Fantini).

14:43 Gli otto fuggitivi avanzano verso Porto Vado e Bergeggi. Il gruppo segue a 3’50”.

14:38 I fuggitivi si dirigono verso Vado Ligure. Il gruppo nella darsena di Savona, a 2’20”.

14:33 Gli uomini in fuga transitano dalle Albisole, a breve saranno a Savona. Gruppo a Celle Ligure.

14:30 La corsa entra nella provincia di Savona. Battistrada a Varazze, il gruppo segue a 2’40”.

14:25 I fuggitivi a breve passeranno da Cogoleto, direzione Arenzano. Tutti gli atleti si tolgono le mantelline.

14:10 Superata Genova Voltri, la gara è sull’Aurelia. Sempre otto gli uomini in fuga da questa mattina, ricordiamo i loro nomi: Baptiste Veistroffer (Lotto) Mathis Le Berre e Alessandro Verre (Arkea B&B) Filippo Turconi e Martin Marcellusi (VF Bardiani Csf Faizanè) Kristian Sbaragli, Mark Stewart e Tommaso Nencini (Solution Tech Vini Fantini).

13:45 Scollinato il passo del Turchino, si scende verso Voltri e la Riviera. Tra meno di mezz’ora si arriverà nella provincia di Savona. La competizione femminile intanto, superati i tre capi e la Cipressa, si appresta ad entrare nel vivo.

13:00 La corsa maschile inizia ad affrontare il falsopiano che condurrà tra una mezz’oretta al passo del Turchino. Superata Ovada, i fuggitivi entrano nella provincia di Genova, giungendo a breve a Rossiglione e Campo Ligure. Il vantaggio sul gruppo rimane nell’ordine dei 3′.

In contemporanea si sta tenendo anche la Milano-Sanremo femminile, la gara è già in Riviera. Transitata poco fa da Savona.

12:40 La corsa ha superato Novi Ligure, fra non molto giungerà ad Ovada ed entrerà quindi in Liguria.

12:05 A breve la fuga passerà da Tortona. Il vantaggio sul gruppo, nel frattempo, è sceso sotto i 4′.

11:30 In Pianura Padana sta piovendo, ciclisti con le mantelline. Cielo sereno invece in Liguria.

11:20 Dal plotone rinviene anche un ottavo fuggitivo, si tratta di Christian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini): si accoda ai battistrada, il cui vantaggio – qualche chilometro prima di Voghera – lievita oltre i 5′.

11:00 I sette atleti, di comune accordo, arrivano ora ad avere quasi 3′ sul gruppo.

10:40 Superati i sobborghi di Pavia, primi tentativi di allungo per imbastire la fuga. Dal gruppo escono sette corridori: Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart (Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Tommaso Nencini (Solution Tech-Vini Fantini) e Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).

10:25 PARTENZA. Il giudice di gara alza la bandierina: la Milano-Sanremo 2025 prende il via.

10:20 I corridori si recano verso il chilometro zero (Pavia).

Savona. La provincia di Savona si appresta ad accogliere la Milano-Sanremo.

La 116° edizione della storica corsa ciclistica parte questa mattina alle 10:00 per il secondo anno di fila dalla cornice di Pavia e terminerà nel ponente rivierasco, passando per tutti i comuni costieri del savonese, da Varazze ad Andora. Transito nella previncia di Savona previsto tra le 14:30 e le 16:00.

Dopo il vernissage d’apertura del calendario italiano ciclistico due settimane fa al Trofeo Laigueglia (vinto dallo spagnolo Juan Ayuso), la classicissima di primavera alza dunque ufficiosamente il sipario sulla stagione del grande ciclismo su strada.