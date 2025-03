Vado Ligure, iniziati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento dell’ex scuola della Valle

Vado Ligure. Sono ufficialmente partiti i lavori per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’ex scuola della Valle di Vado in via Piave. Si tratta di un intervento atteso che permetterà di recuperare e valorizzare l’edificio, migliorando al contempo il patrimonio e gli spazi pubblici della frazione.

Il progetto prevede non solo una ristrutturazione completa, ma anche interventi mirati all’efficientamento energetico per garantire una maggiore sostenibilità della struttura. L’investimento complessivo è di quasi 500mila euro, un impegno concreto per restituire alla comunità uno spazio rinnovato e funzionale.

“Attualmente l’edificio è in condizioni non ottimali, ma grazie a questo progetto potrà essere trasformato e riportato a nuova vita in una veste diversa” spiega il sindaco Fabio Gilardi. Il piano terra sarà infatti destinato ad accogliere l’ambulatorio della frazione, con spazi completamente nuovi e dedicati.