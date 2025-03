“Uniti per Paolo”: nasce una pagina Facebook per il 24enne di Albenga rimasto tetraplegico in seguito ad una rapina

Albenga. “La tragica storia di Paolo. La vita che cambia in un secondo per una rapina”. È il riassunto breve. Una foto doppia, che ritrae il ragazzo prima e dopo la rapina subita, come immagine del profilo.

In alto, in copertina, la scritta “Uniti per Paolo”, ovviamente a tinte blucerchiate (come la Sampdoria, squadra tifata dal giovane ingauno) su sfondo bianco, che dà anche il nome alla pagina.

È questa la descrizione della neonata pagina Facebook denominata appunto “Uniti per Paolo” (la trovi QUI), creata dai famigliari del 24enne albenganese per raccogliere articoli, informazioni, foto, video e aggiornamenti sulla vicenda che ha toccato il cuore di migliaia di persone ad Albenga e dintorni, e non solo.

È nata su iniziativa di Rossella, parente stretta di Paolo che ognuno ormai ha imparato a conoscere e ad apprezzare: è colei che, più di chiunque altro, è stata, e continua ad essere, vicina a Paolo e mamma Miranda in questa difficile battaglia per “ridare un futuro al giovane ingauno”.

“Ciao sono Rossella, – si legge nel primo post pubblicato sulla pagina, dove è stata riassunta la complessa vicenda. – Il 19 maggio 2024 sembrava una serata tranquilla tra amici, ma purtroppo si è rivelata catastrofica per la vita di Paolo (QUI il racconto integrale). In un secondo tutto è cambiato. A seguito della rapina del suo monopattino è stato colpito da un pugno che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra”.

“Si sono susseguiti mesi lunghissimi in terapia intensiva dove Paolo ha lottato tra la vita e la morte ogni secondo di ogni minuto di ogni giorno. Ha subito lunghissime operazioni alla testa, che gli hanno permesso di conservare la vita. Ma è una vita diversa in quanto, a oggi, Paolo è tetraplegico con un livello cognitivo ancora tutto da valutare. Dopo mesi e mesi di lotta tra la vita e la morte oggi Paolo si trova in un centro riabilitativo a La spezia dove lotta ogni secondo per riacquistare anche solo l’1% di tutto quello che gli è stato portato via ingiustamente”.

Nel frattempo, la campagna di solidarietà per aiutare il giovane albenganese e la sua famiglia, prosegue senza sosta ed è in crescita esponenziale. La raccolta fondi su Gofundme è ad un passo da quota 70mila euro mentre proseguono gli eventi e le cene benefiche (li trovi tutti QUI).

Per aderire alla raccolta fondi: QUI il link di Gofundmee l’Iban (per bonifico diretto, intestato a Paolo Sarullo) IT39T0760110600001073223388.