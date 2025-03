“Uniti per Paolo”, anche il Sampdoria Club Albenga si è unito alla raccolta fondi

Albenga. Continua la solidarietà attorno a Paolo. Dopo le tante testimonianze d’affetto e le varie raccolte fondi avviate a supporto di Paolo e della sua famiglia oggi si è unito a sostegno del giovane ventiquattrenne anche il Sampdoria Club di Albenga.

Sampdoria Club Albenga, Samp Club finale Ligure e Federclubs hanno organizzato, oggi sabato 22 marzo, una raccolta fondi “Uniti per Paolo” in piazza IV Novembre, proprio nel centro storico della città ingauna.

Moltissimi hanno aderito all’iniziativa di oggi per sostenere Paolo, da sempre tifoso sampdoriano. “Tutti uniti senza alcuna distinzione per provare a restituire e a costruire un futuro il più possibile sereno e dignitoso”.

Ricordiamo che Paolo è stato vittima (nella notte 19 maggio 2024) di una rapina del suo monopattino in seguito alla quale è diventato tetraplegico. Colpito da un pugno da parte di uno dei tre ladri, Paolo cade a terra battendo la testa contro l’asfalto. Da lì parte l’incubo (la storia integrale QUI).

Dopo mesi tra la vita e la morte, oggi, Paolo si trova in un centro riabilitativo a La Spezia dove lotta per riconquistare, a piccoli passi, quello che gli è stato tolto. E così è partito un tam tam mediatico per aiutarlo.

La raccolta su Gofundeme è ad un passo dal toccare la quota 70 mila euro mentre proseguono gli eventi benefici.

Per aderire alla raccolta fondi: QUI il link di Gofundme e l’Iban (per bonifico diretto, intestato a Paolo Sarullo) IT39T0760110600001073223388.