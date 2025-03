Una lettrice ringrazia lo staff medico degli ospedali di Pietra e Albenga: “Mio marito salvo grazie a loro tempestività e professionalità”

Mio marito ha avuto un gravissimo problema la notte del 03/02 e se questa è una storia a lieto fine è grazie ai medici ed al personale del P.S. di Santa Corona di Pietra Ligure e del Mios di Albenga.

Per questo ci tengo a ringraziare il Dott. PAOLO LUPI , la Dott.ssa FRANCESCA CIOLI e tutto il personale del P.S. di Santa Corona per la tempestività ,la professionalità e ( non scontata) l’umanità con cui si sono presi cura di lui.

Un ringraziamento particolare va all OSS ROBERTO FRATI per essere stato vicino e per essere riuscito a tranquillizzare me e nostro figlio in quei difficili momenti, mentre i medici salvavano la vita a mio marito.

Il mio ringraziamento per gli stessi motivi va inoltre al Dott.GIOVANNI RICCIO, a tutta la sua equipe e a tutto il personale del MIOS DI Albenga, che è per il nostro territorio , un reparto di assoluta eccellenza.

Con immensa gratitudine

Milena Aicardi