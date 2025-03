Un defibrillatore di ultima generazione per la Croce Rossa di Urbe: in grado di operare anche con basse temperature esterne

Urbe. Pensare agli altri. C’è una novità importante per la locale Croce Rossa. Un defibrillatore di ultima generazione.

Il suo acquisto è stato possibile grazie al contributo ricevuto dal Consorzio Funghi dell’Alta Valle d’Orba che ha coperto la spesa sostenuta con un gesto di grande solidarietà. Un atto prezioso pensando al prossimo. Questo strumento è capace di poter operare anche in presenza di basse temperature esterne.

“La concessione del contributo – spiegano a IVG dal Consorzio Funghi dell’Alta Valle d’Orba, molto attento a queste zone – rientra in una serie di attività come, ad esempio, la pulizia di alcuni sentieri escursionistici, che il nuovo consiglio d’amministrazione del Consorzio sta organizzando e che metterà in atto nel corso di quest’anno nel territorio dei Comuni di Urbe e Tiglieto”.