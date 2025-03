Uffici postali nel savonese, il 74% è in rosa: a Varazze team di sole donne

Varazze. Nella giornata internazionale delle donne al centro i temi del lavoro e dell’occupazione femminile: in questo ambito spicca la realtà degli uffici postali del savonese, dove sono il 74% le risorse al femminile che lavorano nelle 46 sedi provinciali. E spicca il caso di Varazze, con una squadra composta da sole donne.

Così Caterina Chiappalone, entrata in Poste Italiane 35 anni fa e oggi responsabile dell’ufficio postale di Varazze, raccolta la sua esperienza: “Ho iniziato come operatrice di sportello, dapprima a Pietra Ligure, poi all’ufficio postale di Varazze, poi altre esperienze nello staff commerciale di Filiale e come responsabile di ufficio postale e, da circa 1 mese, sono responsabile di Varazze. Per me è stato un ritorno, dopo decenni, nell’ufficio che mi ha vista muovere i primi passi nel mondo professionale. Posso dire di aver vissuto il cambiamento di Poste in prima persona e di aver partecipato attivamente a questa trasformazione, con entusiasmo, determinazione e tutta l’inventiva e proattività che potevo trovare in me”.

“Durante gli anni ho lavorato a stretto contatto con altre donne, con alcune di loro si sono creati profondi legami di amicizia, sostegno e confronto reciproco; ho anche potuto sperimentare la forza dei contatti umani, che è stata forse la parte più bella del mio lavoro, forza che ha portato sempre, prima o poi, i suoi frutti”.

E Caterina aggiunge: “Nell’ ufficio postale di Varazze, che accoglie mediamente ogni giorno 120/150 clienti (che nei momenti di maggior afflusso e vicino alle scadenze possono diventare 500/600) ho trovato 9 donne, molte delle quali con famiglia e/o alle prese con situazioni personali importanti pertanto, impegnate a conciliare i tempi di vita e di lavoro e a districarsi tra mille incombenze. Nonostante ciò, grazie alla loro serietà e capacità organizzativa, la gestione di tutto, per quanto complessa, può essere sempre portata avanti e il lavoro di sportello viene svolto sempre con grande professionalità, educazione e gentilezza nei confronti del cliente”.

“Le due consulenti lavorano in sinergia e una è ancora in fase di formazione. Mi ricorda molto i miei primi tempi, in cui sedevo anche io in quella stessa saletta, addirittura lavorando con la madre di una di loro (oggi in pensione) Un revival potrei definirlo questo ritorno a Varazze. Personalmente ho lavorato con tante donne in tutta la mia carriera. Le reputo la forza portante di Poste Italiane, così come lo è la loro capacità di saper integrare bene la diversità in generale. Sono fiera di essere donna e di lavorare, insieme a tante altre donne, per una grande azienda, tutti i giorni in prima linea nel front end, a contatto e al servizio delle persone” conclude la responsabile dell’ufficio postale varazzino.

Poste Italiane, inoltre, celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Il prodotto filatelico sarà in vendita negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Savona (Alassio, Albenga, Cairo Montenotte e Savona Centro) oltre che negli Spazio Filatelia del territorio e dal 5 al 10 marzo sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile.