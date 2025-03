Tutto pronto per la terza edizione del Festival Internazionale Live di Loano: il 5 e 6 aprile le selezioni di canto e danza

Loano. A Loano è tutto pronto per la terza edizione del Festival Internazionale Live, nuova denominazione del Festival Internazionale di Loano (più semplicemente Fil), la manifestazione di solidale/spettacolare che si propone di affiancare l’Asd Basket Loano Garassini e Bastapoco odv.

Le prime due edizioni del Fil hanno visto la partecipazione di oltre 600 artisti provenienti da tutta Italia e dall’esterno e oltre 8mila persone tra il pubblico. Una manifestazione che ha rappresentato e rappresenta un’ottima vetrina per la promozione del territorio attraverso il talento, l’arte e la solidarietà. Le selezioni in primavera ed il Gran Galà Live estivo sono caratterizzati da un grande spettacolo di suoni, voci, coreografie e luci meravigliose e rappresentano una grande opportunità per i ragazzi, alcuni dei quali hanno ottenuto borse di studio nelle migliori accademie di danza e stage internazionali. Inoltre, il Fil continua a seguire ed incoraggiare la crescita artistica dei giovani partecipanti durante tutto l’anno: ai giovani talenti, infatti, viene messo a disposizione lo studio professionale Luke Studio di Toirano e la Altermagica Music Arte Ensemble.

Il Festival si articola in tre giornate. Il 5 aprile il PalaGarassini ospiterà le selezioni di canto, la masterclass di danza e, alle 21.30, il concerto degli Altermagica con Francesca Lina Valente e Matteo Garbarini e, ospiti speciali, Emanuele Dabbono e la band spagnola degli Artemiz; il 6 aprile, sempre al palazzetto dello sport di via Matteotti, si svolgerà il concorso di danza. Il 12 luglio, invece, sul palco allestito in piazza Italia si terrà il Gran Galà Live con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori.

Le due giornate di selezione saranno condotte dalla cantante loanese Corinna Parodi Brondo e da Francesca Lina Valente. I cantautori e gli interpreti partecipanti al concorso di canto saranno accompagnati dalla live band Altermagica.

I concorrenti saranno valutati da due giurie composte da professionisti di livello internazionale. Per la danza i giudici sono: Matteo Donetti, danzatore, coreografo e docente di danza classica e moderno-contemporanea; Nicola Forlani, insegnante, danzatore e coreografo con esperienze in numerose produzioni a livello europeo; Laura Caccialanza, danzatrice di classica e moderna con ruoli da solista e prima ballerina e collaborazioni con i più grandi coreografi classici e moderni, ora “professeur de ballet” e coreografa. Per il canto, la giuria è composta da: Domenico Paganelli, produttore, consulente musicale e direttore artistico di alcuni dei più grandi musicisti italiani, ha lavorato anche come divulgatore musicale e giurato in molte manifestazioni con masterclass e in conservatorio a Ferrara; Emanuele Dabbono, cantautore, musicista, autore e compositore di diversi successi per Tiziano Ferro; Marco Barusso, produttore discografico, arrangiatore, chitarrista ed ingegnere del suono che vanta collaborazioni con Coldplay, Anastacia, 883, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Enrico Ruggeri e Modà.

Il concorso di danza mette in palio borse di studio borse di studio prestigiose.

Chi lo desidera può sostenere la causa del Fil facendo una donazione all’associazione musicale-culturale Controfase, Iban IT85Q0303249250010000927282.

Per tutte le informazioni visitare il sito https://www.fil.show/.