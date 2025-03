Turismo, Lombardi: “Il bando online da 3mln ottima opportunità per le strutture ricettive liguri”

Liguria. “Il bando da 3 milioni di euro per finanziare lavori di ristrutturazione nelle strutture ricettive di piccola e media dimensione, online sul sito della Regione Liguria, è un’ottima opportunità per gli alberghi liguri ed è il punto di partenza per un turismo di qualità con hotel più moderni e più accessibili a tutti. Il turismo è una delle priorità di Fratelli d’Italia e il governo Meloni lo reputa, giustamente, un comparto centrale dell’economia nazionale”, lo afferma Luca Lombardi, assessore regionale al turismo

Scendendo nel dettaglio, si tratta della linea C del più ampio bando a valere sulle risorse del PR Fesr 2021-2027, promosso su impulso del consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana, per sostenere la produzione, lo sviluppo tecnologico, la competitività e l’occupazione delle micro, piccole e medie imprese.

Possono presentare domanda alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel. Sono ammissibili programmi d’investimento non inferiori ai 50 mila euro: l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di di 200 mila euro.

Le imprese interessate potranno presentare richiesta di agevolazione, accedendo al Sistema “Bandi On Line” di Filse, dal 31 marzo al 7 aprile. A partire dal 20 marzo sarà possibile iniziare a compilare la domanda in modalità offline.