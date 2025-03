Genova. Ancora lavori ferroviari per la realizzazione del nodo di Genova, ancora un weekend di modifiche ai treni e cancellazioni.

Le attività si concentrano tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli per la realizzazione dei due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena, e per consentire le attività di cantiere dalle 14 di sabato 15 alle 21 di domenica 16 marzo la circolazione sulla linea Acqui Terme – Genova Brignole sarà interrotta tra Campo Ligure e Genova, mentre i collegamenti della linea Arquata/Novi Ligure – Genova percorreranno itinerario alternativo e non fermeranno a Rivarolo e Sampierdarena. Inoltre alcuni collegamenti della relazione Milano – Genova subiranno minime rimodulazioni d’orario.

Tra Brignole e Campo Ligure-Masone sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.

Le informazioni dettagliate sono disponibili su su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.