Tre alunne dell’istituto Boselli Alberti Mazzini da Vinci premiate dall’Aned sezione di Savona e Imperia

Savona. Ieri mattina tre alunne dell’Istituto Boselli Alberti Mazzini da Vinci sono state premiate all’interno della manifestazione organizzata dall’Aned sezione di Savona e Imperia in collaborazione con il Comitato Provinciale Anpi di Savona, l’Iserec e con il patrocinio del comune di Savona per l’81° Anniversario degli scioperi del primo marzo del 44.

Jennifer Cantos, Amelia Ferrari, Megiljana Selimaj partiranno per un viaggio della memoria l’8 maggio 2025 e visiteranno, insieme ad altri compagni, i campi di sterminio di Mauthausen Gusen, Ebensee, il castello di Hartheim e infine Dachau.

Le ragazze hanno prodotto due riflessioni sul tema della deportazione dei bambini e della deportazione degli omosessuali.

Le alunne sono emozionate e soddisfatte del riconoscimento ottenuto e hanno ascoltato con attenzione le parole di tutti coloro che sono intervenuti, compresa la Dott.ssa Nadia Dalmasso, che ha sottolineato l’importanza per i giovani di effettuare scelte consapevoli e di come queste dipendano in primo luogo dal possedere una solida cultura e la possibilità di ricordare e consolidare le proprie radici.

Perché fare un viaggio della memoria è proprio questo: una ricerca da cui emergono l’importanza della libertà, del rispetto reciproco e delle democrazie.

“Il contrario della della pace non è la guerra, ma l’indifferenza” Liliana Millu.