Tragedia a Genova, crolla una palma: donna muore schiacciata

Genova. Una donna è morta, dopo essere rimasta schiacciata da una palma caduta in piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce. È successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.00.

Si tratta di una donna di 57 anni residente nelle vicinanze, in via Invrea.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Genovese, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale, arrivata insieme alla polizia di Stato. Presente anche il sostituto procuratore Fabrizio Givri.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi la donna si trovava ancora sotto la pianta, poi è stata liberata dai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvarla da parte del personale sanitario è stato vano.

La polizia locale ha avvertito anche il responsabile del verde di Aster. La palma non si è spezzata, ma è crollata a partire dalle radici. Secondo la testimonianza dei commercianti della zona, si tratta di una pianta segnalata come pericolante da anni e periodicamente monitorata dai tecnici.

Le immagini più vecchie di Google Street View, datate 2008, mostrano l‘albero chiaramente inclinato su un lato.

Intorno alle 15.25 è arrivato sul posto anche il vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi. Poco dopo ha raggiunto il luogo del crollo anche Francesca Aleo, amministratrice delegata di Aster. Nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Le reazioni

“A nome di tutta la Regione Liguria esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica notizia della morte di Francesca Testino, stimata dipendente regionale del Centro per l’impiego di via Cesarea, che ha perso la vita a seguito del crollo di una palma in piazza Paolo da Novi a Genova. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Francesca, in un momento così drammatico che ci lascia sgomenti”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.