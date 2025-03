Tpl Linea, Vaccarezza incontra il presidente e i membri del Cda

Savona. “La mia giornata inizia a Savona nella sede di Tpl. Su Tpl sono state dette e scritte nelle scorse settimane molte cose. Quasi tutte inesatte, laddove non palesemente false. Questa mattina ho incontrato il Presidente Vincenzo Franceri, che ringrazio per la disponibilità e il tempo dedicatomi, e i membri del Cda Luigi Pignocca e Gabriele Vercelli. Non che avessi il dubbio, ma da sempre, in ogni situazione, prima di parlare bisogna essere informati sulla realtà dei fatti, per non incorrere in pessime figure”. Lo dichiara Angelo Vaccarezza.

“Tpl da sempre è l’azienda che da Regione Liguria, per ogni chilometro percorso, viene rimborsata con la cifra più bassa rispetto alle altre aziende liguri. Questo, unitamente al lavoro di ottimizzazione dei processi industriali effettuato dall’azienda, ha fatto sì che la parte aggiuntiva dei fondi dell’accordo quadro del 2017 fosse di due punti percentuali in più rispetto alla percentuale erogata da Regione Liguria”.

“Altro capitolo è il paventato taglio dei servizi: un concetto assolutamente lontano dalla verità, anzi la maggiore disponibilità di autobus e l’utilizzo della personalizzazione della chiamata laddove i numeri lo consentano, disegnano un servizio realmente aderente alle esigenze dell’utenza. Sono molto soddisfatto, ero sicuro che sarei uscito dalla sede con risposte concrete e assolutamente trasparenti e non mi sono sbagliato. Un ringraziamento va naturalmente all’Assessore ai Trasporti Marco Scajola e ai suoi uffici, che non mancano mai in attenzione e presenza sui temi legati al comparto”, concludono.