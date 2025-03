TPL Linea, vertice in Prefettura con i sindacati e le Rsu: “Modifiche al piano industriale e maggiori risorse”

Savona. Questa mattina si è svolto l‘incontro convocato dalla Prefettura di Savona con le organizzazioni sindacali e la RSU di TPL Linea.

“Il faccia e faccia non è stato un tentativo di conciliazione, ma il vicario prefettizio dott.ssa Lazzari ha proposto la convocazione di un incontro di mediazione con tutte le parti interessate al trasporto pubblico: enti proprietari, azienda e organizzazioni sindacali per tentare di raggiungere soluzioni condivise”, hanno spiegato le stesse sigle sindacali di categoria presenti all’incontro odierno.

La proposta è stata accettata. La richiesta sindacale è duplice: all’azienda viene chiesto di apportare modifiche al cointestato nuovo piano industriale relativo all’affidamento in house del servizio per il territorio savonese (già approvato dagli enti soci) e ai Comuni e alla Provincia di Savona maggiori risorse per sostenere il trasporto pubblico locale.

“Le iniziative aziendali adottate per realizzare gli obbiettivi contenuti nel rinnovato contratto di servizio – avevano sottolineato i sindacati -, divergono dalle intese raggiunte per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro in TPL Linea”.

Oltre ai chiarimenti sul piano industriale della società e sulle linee di indirizzo date al Cda, tra gli aspetti della vertenza evidenziati dalle rappresentanze sindacali: “Il mancato sostegno all’equilibrio economico di TPL Linea, pesantemente colpito dall’aumento dei costi, anche perché ancora orfano dell’adeguamento relativo al contributo chilometrico (nell’ambito di una trattativa ancora aperta con la stessa Regione Liguria). e la necessità di condivisione delle iniziative di adeguamento della mobilità previste dal nuovo PUMS”.