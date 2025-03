Tpl Linea, Faisa Cisal scrive a Russo e Olivieri: “Gtt vende le sue quote, qual è la posizione di Comune e Provincia?”

Savona. Faisa Cisal scrive al sindaco di Savona Marco Russo e al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per avere chiarimenti in merito alla vendita della partecipazione di GTT in Tpl Linea.

“La società Gruppo Torinese Trasporti di Torino (di seguito GTT) – ricorda il sindacato -ha avviato una procedura per la vendita della partecipazione societaria detenuta nella società TPL Linea di Savona. Come noto la società TPL Linea svolge servizio di Trasporto Pubblico Locale nella ATO di Savona, a seguito di affidamento diretto ‘in house providing’, posto in essere attraverso specifico contratto di servizio stipulato in data 01 aprile 2023, con durata decennale”.

“Le norme che regolamentano l’affidamento dei servizi in ‘autoproduzione’, partendo dal Regolamento comunitario 1370/2007, non consentono la partecipazione di un socio privato nel capitale della società e, soprattutto, nella sua gestione operativa pena la, presumibile, decadenza dell’affidamento stesso”, proseguono.

“La procedura di vendita della partecipazione azionaria di GTT – continuano -, pari al 12,24% del capitale sociale, in TPL Savona è stata quantificata, con stima di mercato, in euro 972.000. Provincia di Savona detiene quote di partecipazione alla società TPL Savona per il 34,263% del capitale sociale, mentre il Comune di Savona ne possiede il 28,915%, pertanto gli Enti Locali da voi rappresentati, oltre ad essere i maggiori azionisti della società, ne determinano anche il controllo analogo congiunto così come previsto dalla legge. Considerato che la stessa procedura di vendita invita espressamente gli Enti Locali, già soci di TPL Linea, a presentare offerta per l’acquisto delle quote sociali detenute da GTT, esercitando così, eventualmente, le previsioni di cui al punto 9.2 dello Statuto di TPL in materia di trasferimento delle partecipazioni e vista l’imminente scadenza fissata per la presentazione di eventuali offerte, fissata per il giorno 03 aprile 2025, siamo a richiedere quali siano le posizioni, singole o congiunte, degli Enti da voi rappresentati in relazione a quanto sopra esposto”.

“Nonostante la complicata e tesa situazione relazionale presente sul territorio savonese, già di per sé fonte di tensioni tra i lavoratori, ci rendiamo disponibili fin d’ora ad un incontro in merito al tema sopra evidenziato, anche unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali con le quali condividiamo i tavoli, sia locali che regionali. La presente viene inviata per conoscenza anche a Regione Liguria, al fine di poter effettuare una valutazione della situazione che attualmente si sta verificando sul territorio savonese, in un possibile scenario che si sviluppi su modelli organizzativi e gestionali di maggiori dimensioni, favorendo processi di aggregazione tra le varie aziende del territorio ligure”.