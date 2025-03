Tpl Linea, Burlando e Gemelli (Pd): “Qualità del lavoro deve essere una priorità, fondamentale dialogo costante con l’azienda”

Savona. Durante la Commissione consiliare di ieri, convocata per l’audizione dell’azienda TPL e delle sigle sindacali in merito al nuovo piano industriale aziendale, i consiglieri comunali del Partito Democratico, Luca Burlando e Alessandra Gemelli, hanno chiesto chiarimenti su alcuni punti chiave relativi al futuro del trasporto pubblico locale. “In particolare – spiegano -, abbiamo chiesto informazioni sulle esternalizzazioni previste, per comprenderne le modalità e gli effetti sulle condizioni lavorative del personale, sottolineando la necessità di garantire stabilità occupazionale e qualità del servizio”.

È stato, inoltre, chiesto un aggiornamento sugli investimenti previsti: un focus sulla sicurezza degli autisti durante i turni di lavoro, sul futuro del progetto Socrate per il contrasto all’evasione tariffaria, sull’acquisto di nuovi autobus e sulla prossima gestione dei parcheggi cittadini. “Riteniamo fondamentale che ogni decisione sia orientata al miglioramento del trasporto pubblico, garantendo al contempo la tutela del personale e offrendo ai cittadini un servizio efficiente e sicuro” affermano Burlando e Gemelli.

“Un altro tema centrale emerso nel dibattito è la necessità di proseguire nella revisione del sistema delle linee cittadine, per renderlo più integrato e funzionale alle esigenze degli utenti. Un lavoro che è stato già avviato dall’Amministrazione e che insieme al Pums potrà rivoluzionare il sistema di traporto locale. Savona ha bisogno di un trasporto pubblico moderno, che faciliti gli spostamenti e renda l’intera rete più accessibile”, proseguono i consiglieri, sottolineando come “un riassetto della rete sia essenziale per un servizio efficiente”.

Infine, Burlando e Gemelli hanno ribadito che “la qualità del lavoro dei dipendenti deve essere una priorità e che per affrontare le sfide future sarà fondamentale un dialogo costante tra azienda, amministrazione e sigle sindacali. Solo con un confronto aperto e costruttivo potremo garantire un trasporto pubblico all’altezza delle esigenze della città e dei lavoratori che lo rendono possibile ogni giorno”, concludono i consiglieri.