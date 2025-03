Torte per finanziare le borse di studio in ricordo di Janira D’Amato: l’iniziativa del Migliorini di Finale

Finale Ligure. Torte per finanziare le borse di studio in ricordo di Janira D’Amato: l’iniziativa porta, come da tradizione, la firma dell’istituto Migliorini di Finale.

Le torte paradiso saranno realizzate dagli allievi e dai docenti di pratica. Potranno essere prenotate al numero 340.5565325, al prezzo di 10 euro, entro il 1 aprile.

“L’alberghiero Migliorini – spiegano dall’istituto – come ogni anno, raccoglierà fondi per le borse di studio in ricordo di Janira D’Amato. Unitamente alla famiglia D’Amato, desideriamo ricordare la nostra alunna con l’istituzione di una borsa di studio da destinare alle studentesse che si siano particolarmente distinte nel campo sociale” e da quest’anno anche agli studenti.

Le torte verranno consegnate nei giorni dal 7 all’11 aprile. “Grazie di cuore a tutti”, concludono dal Migliorini.