Torna “Savona in fiore”: il 14 marzo prende il via la storica manifestazione dedicata al mercato florovivaistico

Savona. Dal 14 al 16 Marzo Savona attende la primavera e si trasforma in un giardino, in un tripudio di profumi e colori grazie a Savona In Fiore, storica manifestazione organizzata da F.I.V.A. e dal Comune di Savona con il coinvolgimento delle vie e dei commercianti in sede fissa in collaborazione e con il coordinamento di Ascom Confcommercio Savona, Confesercenti e Confartigianato.

Tre giornate in cui Corso Italia, Via Manzoni e Piazza Sisto IV diventeranno un tappeto fiorito grazie ai numerosissimi espositori di tutta la filiera florovivaistica, ma non solo. “Già dall’anno scorso questo evento ha unito in un unico intento la manifestazione con il commercio in sede fissa e il Comune di Savona ha deliberato la possibilità per i commercianti delle vie aderenti la gratuità del suolo pubblico per installazioni tematiche” – spiega il Vicesindaco e Assessore al Commercio Elisa Di Padova. Sono molti i commercianti di tutto il centro città che hanno già aderito all’iniziativa

Aspettando la Primavera con Savona in Fiore decorando le proprie vetrine a tema floreale e che posizioneranno installazioni di fiori, piante e ceramiche davanti alle loro attività durante la manifestazione a partire dal centro storico medievale con una installazione tematica con le biciclette fiorite, fino alle vie del centro ottocentesco con installazioni e allestimenti di margherite rosa o gialle fino alla nostra splendida Darsena in una vera e propria caccia alla scoperta delle vetrine, dei negozi e dei locali fioriti che potranno interagire e aggiungersi anche attraverso la comunicazione sui social attraverso il tag @visitsavona e #savonainfiore #aspettandolaprimavera

Un weekend magico per grandi e piccini, all’insegna dei profumi e delle emozioni che la natura sa donarci non solo nei grandi spazi aperti, ma anche decidendo di portare a casa con sè un vaso, un fiore, una pianta che ne trasporti la meraviglia nelle nostre case.

“Savona In Fiore è una grande festa di Primavera giunta alla sua decima edizione che, anche quest’anno, ci regalerà la tradizionale infiorata: un’antichissima dimostrazione di arte effimera dove gli elementi floreali creeranno l’opera d’arte sul selciato di Via Astengo – prosedue Di Padova -. Sempre più l’obiettivo è comunicare la città in maniera forte e coerente rafforzando gli eventi di qualità che vengono proposti. In questo senso il primo degli eventi dell’anno 2025 di showcooking al Mercato Civico sarà proprio il 15 marzo, sabato mattina dal titolo Fiori golosi: impara a conoscere i fiori eduli per usarli in cucina con la cuoca alchemica Patrizia Cambi.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della natura, un modo nuovo e allegro di vivere il centro cittadino e di apprezzare la creatività di commercianti ed espositori che regaleranno tre giorni di coloratissima bellezza al centro di Savona.