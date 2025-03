Tir esce di strada in A10, finisce in una piazzola e centra un altro mezzo pesante: un ferito e soccorsi mobilitati

Varazze. Incidente stradale nella notte tra Varazze e Cogoleto, in A10, per fortuna senza gravi conseguenze. Il sinistro è avvenuto intorno all’1, all’altezza del km 22+600 e ha visto coinvolti due mezzi.

Stando a quanto riferito, l’autista di un tir avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, sbandando e uscendo fuori strada: è entrato in una piazzola di sosta e ha centrato un altro mezzo pesante.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Nonostante l’impatto, per fortuna si è registrato un solo ferito non grave, il conducente del mezzo che ha sbandato: è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, in codice giallo.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.