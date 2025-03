Tetraplegico per un pugno, territorio unito per Paolo: tra cene e iniziative benefiche, ecco tutti gli eventi

Albenga. Una vera e propria gara. Une delle più belle perché non si corre per arrivare primi e vincere, ma si partecipa per aiutare, con un obiettivo comune.

È quello che è successo nel savonese dopo il racconto della storia di Paolo, il 24enne ingauno vittima di rapina a maggio dello scorso anno a Vadino, rimasto tetraplegico in seguito ad un pugno ricevuto.

Mentre la raccolta fondi su Gofundme ha sfondato quota 53mila euro (e continua a crescere), sono davvero tanti i privati e le associazioni che si sono subito mossi per dare il proprio contributo.

Tra cene benefiche, eventi e iniziative ad hoc, andiamo a scoprire (in ordine cronologico) tutti gli appuntamenti in calendario, che non sono in programma solo ad Albenga.

Il primo è previsto per domani sera (giovedì 13 marzo), con una cena con raccolta fondi per Paolo promossa dal locale “Dai Gemelli – Pizzeria&Stuzzicheria”, situato sul viale Italia di Albenga.

A seguire, martedì 18 marzo, sarà invece il turno della pizzeria Le Anfore, di via Bernardo Ricci, nel centro storico di Albenga, che devolverà parte del ricavato a Paolo e alla sua famiglia.

Giovedì 20 marzo l’appuntamento sarà alla pizzeria Mani, di via Medaglie d’Oro, sempre nel cuore del centro storico ingauno. Un evento promosso e organizzato in collaborazione con la nota pagina Fecabook “Alassiowood”.

Si salta poi in avanti a giovedì 3 aprile, spostandosi da Albenga a Magliolo, con una cena di beneficenza per Paolo promossa dalla pizzeria “La Genovese”.

Ma si stanno muovendo anche le associazioni. Mentre l’associazione Viceversa ha già donato ben 5mila euro, l’associazione Tra Le Torri (da anni si occupa della tutela del centro storico ingauno) ha deciso di devolvere a Paolo e ai suoi famigliari la somma che solitamente è destinata ad una “borsa di studio”.

E non è finita qui. Ai promotori di iniziative benefiche per Paolo si è unito anche il quartiere Santa Maria di Albenga, che ha deciso di aderire su input della presidente Patrizia Rupil e del capitano Matteo Conforti. Ogni anno il quartiere devolve in beneficenza il proprio ricavato (tolti ovviamente i costi sostenuti) dell’edizione del Palio in corso: quest’anno la somma andrà a Paolo e alla sua famiglia. Inoltre, a breve, sarà realizzata e consegnata a Paolo una maglia del quartiere nonché la prima tessera associativa.

Per aderire alla raccolta fondi: QUI il link di Gofundme e l’Iban (per bonifico diretto, intestato a Miranda Selmani) IT39T0760110600001073223388.