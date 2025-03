Tetraplegico per un pugno, la storia di Paolo arriva negli USA: grazie ad un video del TikToker ingauno Davide Furfaro

Albenga. La solidarietà per Paolo sembra non conoscere confini. Mentre aumentano di giorno in giorno gli eventi e le iniziative ad Albenga e zone limitrofe, ora la triste storia de 24enne albenganese (QUI il racconto della vicenda) è arrivata anche oltre oceano, precisamente negli Usa.

Questo grazie ad un amico di infanzia di Paolo, che si è trasferito in America e oggi vive a Chicago. Molto attivo su TikTok, ha già realizzato due video in cui racconta l’accaduto, in modo da divulgare la storia il più possibile (QUI il link al secondo).

“Mi chiamo Davide Furfaro, ho 23 anni e attualmente vivo negli Stati Uniti, – ha spiegato il giovane ingauno. – Sono legato da un’amicizia di quasi dieci anni a Paolo, ed è proprio questo legame profondo che mi spinge a condividere la sua storia attraverso ogni mezzo a mia disposizione”.

“La nostra amicizia è nata sui campi da calcio, e sebbene fossimo due schiappe, ci univa una tenacia incrollabile, una determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati. Paolo si è trovato ad affrontare una prova durissima, e come se ciò non bastasse, la situazione è aggravata da una profonda ingiustizia: a lui e alla sua famiglia vengono negati i supporti necessari per affrontare questa sfida”, ha proseguito.

“Dopo notti insonni, ho realizzato che la mia permanenza oltreoceano poteva rappresentare un’opportunità: quella di dare risonanza alla storia di Paolo, di far sentire la sua voce a un pubblico più vasto. Ho scelto di utilizzare TikTok, consapevole della difficoltà di emergere in un mondo mediatico affollato, dove spesso contenuti più leggeri catturano maggiormente l’attenzione. Tuttavia, sono fermamente convinto che per raggiungere un obiettivo, sia necessario utilizzare ogni strumento a disposizione, sfruttando il potere delle proprie azioni, soprattutto nel rispetto di chi, come Paolo, si trova privato delle proprie”, ha concluso il 23enne.

E il primo dei due video è andato subito virale, raccogliendo quasi 100mila like e centinaia di commenti: ora serve l’aiuto di tutti per diffondere anche il secondo il più possibile. Ma il supporto fornito da Furfaro non si limita a questo: il suo supporto è costante, quotidiano, con una serie di filmati motivazionali inviati direttamente al telefono di Paolo.

“Un amico di infanzia di Paolo che ora vive a Chicago ha pensato a lui e ha deciso di fare un video per lui, – ha spiegato via Facebook Rossella, la parente stretta che si sta adoperando insieme alla mamma di Paolo per affrontare questo difficile momento. – Il desiderio sarebbe quello che anche negli USA si conosca la tragedia che ha colpito Paolo. Vi prego di guardare e ascoltare questo video e condividerlo più che potete. Grazie Davide sei speciale, anche per tutti i video motivazionali che quotidianamente invii a Paolo”.

Per aderire alla raccolta fondi: QUI il link di Gofundme e l’Iban (per bonifico diretto, intestato a Miranda Selmani e Paolo Sarullo) IT39T0760110600001073223388.