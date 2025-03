Tetraplegico dopo un pugno, Albenga si stringe attorno a Paolo: raccolti oltre 5.500 euro in meno di 24h

Albenga. Ieri (9 marzo) IVG ha raccontato la storia di Paolo, il ragazzo di 24 anni di Albenga divenuto tetraplegico dopo un pugno ricevuto in seguito ad una rapina (QUI il racconto dell’accaduto)che si è consumata a Vadino a maggio dello scorso anno. La vicenda è stata anche oggetto di un servizio della trasmissione Le Iene andato in onda proprio ieri sera su Italia 1.

E la comunità locale non ha tradito le attese, stringendosi attorno al giovane e alla sua famiglia che, già in difficoltà economica, ora dovrà affrontare nuove ingenti spese quando il ragazzo lascerà il centro specialistico di La Spezia dove è attualmente ricoverato.

La raccolta fondi lanciata dalla famiglia, che stentava a decollare, in meno di 24h è salita vertiginosamente superando la quota di 5.500 euro: QUI il link di Gofundme per aderire e dare il proprio contributo.

Paolo vive solo con Miranda, la mamma, che ha perso anche il lavoro negli ultimi mesi perché non può permettersi di lasciare il figlio da solo. Abitano a Campochiesa, in una casa popolare che ad oggi risulta non idonea ai bisogni di Paolo e con l’obbligo, a breve, di dotarsi di assistenza h24 e di materiale specialistico molto costoso.