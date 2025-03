Termovalorizzatore, ordine del giorno in Consiglio provinciale: “In Val Bormida non ci sono le condizioni ambientali”

Provincia. La vicenda del termovalorizzatore e l’ipotesi del nuovo impianto per il trattamento termico dei rifiuti in Val Bormida al centro di un ordine del giorno presentata dal gruppo consiliare “Uniti per la Provincia”, con la richiesta di una netta posizione contraria da parte dell’amministrazione provinciale.

Il documento, che sarà discusso in Consiglio provinciale, è stata presentato da Rodolfo Mirri, Massimo Niero, Marisa Ghersi e Marco Lima.

“La Val Bormida ha subito negli ultimi 150 anni gravi conseguenze ambientali e sociali derivanti da scelte industriali ad alto impatto, tra cui l’insediamento di aziende chimiche e cokerie; l’attuale stato ambientale della valle è il risultato di decenni di mancati interventi di bonifica e mitigazione degli effetti dell’industrializzazione passata; il territorio della Valle Bormida, per la sua storia e per i danni subiti, non è in grado di sostenere ulteriori insediamenti industriali con elevato impatto ambientale” affermano i consiglieri provinciali.

“I sindaci dei Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Pallare, Osiglia, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale hanno espresso una posizione unanime di contrarietà alla realizzazione di un termovalorizzatore” si sottolinea ancora nell’ordine del giorno, oltre al No deciso arrivato da parte delle associazioni locali.

Il messaggio è chiaro, con riferimento alla stessa Regione Liguria e alla procedura amministrativa in atto per il ciclo dei rifiuti: “La condizione ambientale della valle non consente l’insediamento di tali strutture e la contrarietà espressa dalle amministrazioni locali non è di natura ideologica, bensì motivata dalla necessità di proteggere la salute dei cittadini e l’integrità del territorio”.

Tra gli impegni richiesti nel documento: “L’insediamento di aziende a basso impatto ambientale; la valorizzazione delle risorse naturali, agricole e turistiche della Valle Bormida; la promozione di politiche economiche orientate alla sostenibilità e alla rigenerazione territoriale” conclude il gruppo “Uniti per la Provincia”.