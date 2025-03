Termovalorizzatore, l’annuncio di Bucci: “Tutti dicono no? Faremo un altro studio per trovare l’area”

La Regione Liguria è pronta a commissionare un nuovo studio per decidere dove realizzare l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, con termovalorizzatore o altra tecnologia. Lo annuncia il presidente Marco Bucci a margine dell’inaugurazione dei locali riqualificati da Arte Genova in via Sertoli.

Confermato, anche , il fatto che Scarpino non ospiterà l’inceneritore, sebbene proprio la giunta Bucci avesse candidato Genova nel 2023. I cinque siti idonei erano stati individuati sulla base di uno studio del Rina: Scarpino-Valpolcevera, Valle Scrivia, Vado-Quiliano, Cairo Montenotte e Cengio.

“Il posto lo decide il sindaco perché è il Comune che decide dove fare l’eventuale impianto, a meno che non ci sia un esproprio per motivi pubblici, cosa che ritengo non sia opportuna in questo momento: ascolteremo i sindaci e faremo quello che dicono i sindaci – commenta il governatore -. Tutti dicono no, poi alla fine vedremo come andrà. Certamente a Genova la vedo difficile perché i volumi sono molto più alti di quelle che sono le possibilità di Scarpino”. La Regione, nelle linee di indirizzo per l’avviso pubblico, ha stabilito in 320mila tonnellate all’anno la capacità minima dell’impianto.

E dopo le esternazioni del PD sul nuovo impianto, Bucci non è intenzionato a fare marcia indietro e passa al contrattacco: “Non c’è dubbio che ci sia bisogno. Non c’è dubbio che il PD ha ufficialmente approvato quello di Roma e il sindaco del Partito Democratico ha detto che si farà: sembra che il PD abbia perso un chiaro rigore e soprattutto una chiara linea di sviluppo. I consiglieri regionali forse non sono allineati con il loro partito. È un altro esempio di questa “Grosse Koalition”, cioè un’armata Brancaleone, che uno dice una cosa e l’altro ne dice un’altra. Ditelo ai signori del PD, che a Roma hanno detto sì” conclude Bucci.