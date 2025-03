Tavolo da ping-pong alla stazione di Albenga, l’associazione “Prendiamoci per mano”: “Solo spostamento temporaneo”

Albenga. Dall’associazione “Prendiamoci per mano” arriva la spiegazione sulla presenza di un tavolo da ping-pong posizionato nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Albenga, che ha incuriosito in questi giorni molti viaggiatori.

E’ il presidente Marco Ravera a chiarire: “L’associazione nasce ad Albenga nel novembre 2019 per volontà di un gruppo di persone affette da malattia di Parkinson e di loro caregiver, con lo scopo di affrontare la malattia con consapevolezza ed orgoglio,

promuovendo l’informazione e la sensibilizzazione sociale verso le tematiche di questa malattia (che non è un morbo come spesso erroneamente viene classificata), favorendo la condivisione delle esperienze, proponendo iniziative volte al superamento dei propri limiti che spesso sono dovuti anche alla “paura di non essere in grado”.

“L’associazione ha realizzato sinora incontri di informazione, corsi di sostegno psicologico per caregiver e per le persone affette dalla malattia, attività motorie, mindfulness e yoga della risata, visite guidate alla scoperta del nostro territorio, momenti conviviali e sensibilizzazione dell’opinione pubblica” aggiunge.

“L’associazione ha una sede amministrativa che però non è adatta ad essere utilizzata per le attività con i soci, per tale motivo, e a causa del fatto che, come molte associazioni del territorio, non abbiamo la forza economica di sostenere per intero un canone di affitto, il DLF si è reso disponibile ad ospitarci già da due anni presso la sua sede, in attesa che insieme agli enti locali si possa trovare una soluzione più idonea. Tra le varie attività che proponiamo ai nostri soci c’è il gioco del ping-pong ritenuto un ottimo esercizio volto a ridurre alcuni dei sintomi che la malattia produce, infatti sviluppa la coordinazione e l’orientamento spaziale, stimola la capacità di previsione delle variabili e di risposta immediata; inoltre, come tutte le attività motorie, produce dopamina e serotonina (l’ormone del benessere)”.

“Sinora abbiamo utilizzato il tavolo da ping-pong all’interno della sede, ma in questi giorni abbiamo attuato un laboratorio di pittura che occupava tutto lo spazio disponibile, pertanto alcuni malati hanno deciso di continuare il loro allenamento portando il tavolo nella parte dell’atrio della stazione vicina all’ingresso della sede, dove sono collocate le panchine che spesso sono occupate da persone che fanno ben altro che giocare… Abbiamo apprezzato in tale occasione il fatto che alcune persone sono venute ad informarsi chiedendoci chi siamo e cosa stavamo facendo, una persona addirittura si è complimentata con noi perché la nostra presenza ha fatto uscire dall’atrio coloro che utilizzano questo spazio per bivaccare”.

“Rassicuriamo la cittadinanza: abbiamo terminato il laboratorio di pittura e torneremo a fare le nostre partite di tennis da tavolo all’interno della sede per non arrecare disturbo ai viaggiatori e a chi utilizza quello spazio per altre attività” conclude il presidente dell’associazione albenganese.