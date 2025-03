Taekwondo, un titolo tricolore per l’Olimpia Savona: Olivia Cuvato è campionessa italiana

Savona ha una nuova campionessa italiana di taekwondo. La tredicenne Olivia Cuvato, già medaglia di bronzo un anno fa in Coppa Italia, ha trionfato ai campionati italiani Cinture Rosse (la Serie B del taekwondo) under 15.

La gara si è tenuta venerdì 14 e sabato 15 marzo al Palatiziano di Roma, con oltre 520 atleti da tutta Italia che ai sono sfidati, tra gli altri, sotto gli occhi del due volte campione del mondo Simone Alessio e del campione olimpico di Tokio 2020 Vito Dell’Aquila.

Olivia Cuvato, tesserata per la società Olimpia, ha vinto ben cinque incontri senza mai lasciare nemmeno un round alle avversarie, un percorso netto partito ai sedicesimi e proseguito sino alla finale. Cuvato non è stata l’unica atleta capace di conquistare una medaglia a Roma.

L’Olimpia festeggia, infatti, anche il bronzo di Ambra Borzone, anch’essa classe 2012, che si ferma in semifinale dopo aver brillantemente superato tre turni eliminatori. Due medaglie che permettono al team del maestro Caddeo di raggiungere il terzo posto nella classifiche per società, dietro solo alla pugliese New Martial Mesagne e alla Scuola Genova.

Si fermano prima del podio gli altri due atleti savonesi in gara, Jordan Morales e Pietro Caddeo. Prossimo appuntamento per il taekwondo savonese i campionati regionali, in programma il 26 e 27 aprile al Palasport di Quiliano.