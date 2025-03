Successo per “Ciatezando in te Loa”, il pomeriggio tra cultura locale, aneddoti e ricordi promosso dal Lions Club

Loano. Successo per “Ciatezando in te Loa”, l’iniziativa realizzata dal Lions Club Loano Doria e tenutasi il 2 marzo presso la biblioteca di Palazzo Kursaal a Loano.

L’idea è nata dalla volontà di “mantenere detti e modi della tradizione loanese ed imprimerli nella memoria. Il pomeriggio si è svolto immaginando di percorrere il centro storico di Loano, nei carruggi, da piazza Massena fino a piazza Rocca (Piazza Grande). La biblioteca è stata allestita con panni sopra la testa degli ospiti presenti e la proiezione contro un lenzuolo bianco, di una carrellata di foto recenti e passate”.

La storia si è narrata in tre punti: “u Portigu de Gambin”, Porta Passorino o “orologio” e Piazza Grande (oggi piazza Rocca). Un preparatissimo Riccardo Ferrari ha narrato punto per punto la storia dei luoghi citati, coadiuvato da Alessandro Gimelli per la galleria fotografica, arricchita dall’archivio storico di Ginetto Trevia.

Ma a rendere il pomeriggio speciale sono stati gli interventi del pubblico in sala, soprattutto loanesi che hanno portato il loro prezioso contributo alla narrazione.

Presente anche Giovanni Pazzano, cartografo, che ha spiegato come nascono le sue famose mappe: parlando luogo per luogo con gli anziani locali per far emergere posti e toponimi antichi.

Ha concluso l’incontro Alessandro Gimelli presentando il suo progetto inclusivo insieme al Servizio di Formazione all’Autonomia SFA “Il ponte” della cooperativa sociale Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali (sito a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano) che hanno realizzato una cartina topografica dei locali presenti nei Carruggetti Orbi che segue criteri comunicativi semplici.

Essendo basilare al massimo sia dal punto di vista della toponomastica che della tipografia è corredata da disegni semplici dal significato che si può definire “universale” e quindi facilmente identificabili.

Hanno presenziato all’evento il vice sindaco di Loano Gianluigi Bocchio e l’assessore all’ambiente del Comune di Loano Giovanni Battista Cepollina.

Data la grande richiesta di un pubblico entusiasta e partecipativo l’incontro si ripeterà con altri punti significativi di Loano.