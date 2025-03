Successo a Ceriale per i “Pomeriggi Danzanti”: orchestra e liscio anche per l’estate

Successo di pubblico per l’edizione 2025 dei “Pomeriggi Danzanti” a Ceriale, gli appuntamenti di intrattenimento musicale presso la tensostruttura di via Tagliasacchi, che si sono svolti ogni martedì e domenica della settimana.

Da metà gennaio fino a domenica scorsa, gli eventi in musica da orchestra hanno letteralmente riempito la sala cerialese, con numerosi ballerini e appassionati arrivati anche da fuori regione.

“Da oltre 15 anni il Comune di Ceriale organizza queste iniziative per i nostri cittadini e per i molti provenienti da comuni limitrofi e non solo: una manifestazione di aggregazione e divertimento che ha confermato il suo forte apprezzamento” hanno affermato il sindaco Marinella Fasano, l’assessore comunale Gianbenedetto Calcagno e il consigliere Maurizio Raineri, che hanno presenziato all’ultimo appuntamento della rassegna.

I “Pomeriggi Danzanti sono inseriti nella programmazione di eventi invernali patrocinati dalla stessa amministrazione comunale: “È stato bellissimo vedere ogni martedì ed ogni domenica tante persone divertirsi e stare assieme in maniera spensierata”.

E in vista della bella stagione, non mancheranno le serate danzanti e di liscio inserite nel programma di manifestazioni estive cerialesi, che si terranno ogni mercoledì della settimana: “Un format senz’altro vincente, di qualità e attrattivo per Ceriale grazie alla presenza delle migliori orchestre del panorama nazionale” concludono gli amministratori cerialesi.