Suap da Millesimo a Bormida: è polemica sulla convenzione di Carcare per lo Sportello

Carcare. Convocazione del Consiglio comunale del 26 marzo alle 8.30 e convenzione per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) con il Comune di Bormida: il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” critico sulle decisioni della giunta guidata dal sindaco Rodolfo Mirri. Se nel primo caso i consiglieri di opposizione lamentano il fatto che gli impegni amministrativi non debbano essere di intralcio a quelli professionali se non per motivi eccezionali, è più marcata la polemica sulla scelta di affidarsi ad uno dei Comuni più piccoli della valle per gestire un servizio fondamentale in materia di commercio e artigianato.

“Non chiamiamola più assemblea pubblica, visto che non solo i consiglieri hanno difficoltà a partecipare, ma anche i cittadini”, affermano Stefania Resio e Christian De Vecchi dalla minoranza, a cui risponde il sindaco: “Nell’ordine del giorno ci sono argomenti di natura tecnica, pertanto ci potrebbe essere la necessità di avere il supporto di funzionari comunali. Ecco quindi la scelta di convocare il Consiglio nell’orario di apertura degli uffici. Ricordo comunque ai membri dell’opposizione che chiunque può ottenere un permesso lavorativo per partecipare, quindi come al solito siamo di fronte ad una polemica sterile”.

Per quanto riguarda lo Suap, invece, dal gruppo “Insieme per Carcare” viene sottolineato come “la maggioranza abbia avuto due anni di tempo per istituire lo sportello, sapendo che era in scadenza la convenzione con il Comune di Millesimo, dal quale era giunta la notizia che non ci sarebbe più stato il rinnovo. Tante parole, ma i fatti dicono che dal primo aprile si andrà ad aggravare il lavoro degli uffici comunali di Bormida, piccolo ente già alle prese con altre difficoltà sul piano della mancanza di personale. Soprattutto perchè le pratiche carcaresi (in numero decisamente importante) dovranno essere gestite da chi è già convenzionato con Mallare e Pallare, un “consorzio” che unisce le poche risorse a disposizione per portare avanti le istanze locali, non certo per affrontare le questioni legate alle attività produttive o alle manifestazioni più corpose come quelle in programma a Carcare”.

“Innanzitutto voglio tranquillizzare la minoranza e ricordare che questa Amministrazione sta cercando di portare a termine ciò che gli stessi consiglieri polemici non sono riusciti a fare, ossia avere uno Sportello autonomo – risponde Mirri – A fine anno saremo pronti e a quel punto restituiremo il favore a Bormida, con una convenzione che ci vedrà capofila del servizio come fin d’ora concordato con i colleghi sindaci, a vantaggio, anche, dei Comuni più piccoli che vorranno farne parte. Per i prossimi tre mesi, e forse sei, procederemo con questo schema, nel frattempo lavoreremo per far sì che le nostre attività produttive abbiano il servizio “in casa“, e non più in un’altra sede”.