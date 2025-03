“Questo è il vero genio del capitalismo: impacchettare, mettere l’etichetta con il prezzo sui sogni degli uomini. Mai valutarci al di sopra della nostra mediocrità. […] Con quanta precisione l’America ha valutato l’uomo, riducendolo al benessere, mettendo pace tra i desideri umani e l’appagamento”; così afferma lo scrittore francese George Steiner (1929–2020) nel suo romanzo Il correttore. Non addentriamoci nello specifico del testo, ci basti che il meticoloso protagonista vive il passaggio epocale della fine dei valori del suo tempo per ritrovarsi nell’epoca del consumismo nella quale la morte del sogno lascia spazio alla malinconia omologante del pragmatismo; mutatis mutandis, mi sembra di poter riconoscere l’ennesima camaleontica trasformazione della società di mercato che, grazie all’inconsapevole, forse, connivenza dell’intellighenzia progressista, sta effettuando una veloce azione di auto restauro formale così da celebrare il motto gattopardiano che Tancredi esprime al momento del saluto con lo zio: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Ancora una volta gli USA sono stati l’incubatrice della più recente strategia metamorfica della pseudo cultura occidentale che, niente di nuovo, ha saputo proporsi come Robin Hood, ma l’effetto dell’azione dell’eroe ha semplicemente confermato incancreniti rapporti di forza, mi riferisco a quella che va sotto il nome di movimento woke. Il termine deriva dallo slang afro-americano, ricorre nel pensiero di Marcus Garvey già negli anni venti del secolo scorso ed è presente nei testi di diversi cantautori che denunciano la prevaricazione dello stato bianco nei confronti del popolo afroamericano degli Stati Uniti. Il senso è, liberamente tradotto, una sorta di esortazione a “tenere gli occhi aperti”. Il fine originario del movimento era quello di denunciare la discriminazione razziale, le ingiustizie sociali, ma nel tempo si è adeguato alle diverse realtà socio culturali che ha attraversato. Negli anni 60 ha assunto più l’accezione di “consapevolezza” e conseguente assunzione di responsabilità a non guardare altrove una volta di fronte all’ingiustizia, concetto che è rimasto centrale fino agli inizi del XXI secolo.

Eventi tragici, come, tra gli altri, la morte del giovane afroamericano Michael Brown ucciso da un poliziotto, hanno indirizzato l’espressione Stay Woke a divenire una sorta di denuncia dell’abuso di potere, nel 2017 il termine Woke ha assunto connotazioni ufficiali poiché è stato registrato nell’Oxford English Dicionary e l’anno successivo è divenuto slogan popolare grazie a una maglietta indossata dalla deputata statunitense Marcia Fudge che riportava la scritta “Stay Woke: vote” incitando alla partecipazione al voto. Insomma, le sfumature di senso del termine si sono dilatate ma sempre conservando una precisa connotazione di coscienza sociale tesa alla tutela dei più deboli fino ad approdare sulle coste della vecchia Europa: ben presente nel dibattito elettorale francese del 2022 nel corso del quale, però, è stato percepito negativamente, non come movimento disinteressato quanto piuttosto come propagandistico “attivismo performativo” così come, più o meno negli stessi anni, è accaduto in Gran Bretagna. Rimbalzato nuovamente oltre atlantico il termine Woke si è trovato a veleggiare tra i marosi di una feroce campagna elettorale ed è stato preso di mira da Elon Musk che ha definito l’ideologia woke “la più grande minaccia alla civiltà moderna, […] divisiva, escludente e odiosa, […] offre alle persone cattive uno scudo per essere meschine e crudeli, mascherate dietro una falsa virtù”.

Molto modestamente mi limito a sottolineare come la “cultura di sinistra” tenda a sostituire le grandi ideologie, critiche nei confronti del sistema economico capitalista, con una sorta di “liberalismo etico” che si faccia garante di un approccio di tutela identitaria che, personalmente, trovo difficile liberare da una congenita promiscuità politica non potendo essere appannaggio di una particolare area ma, palesemente, trasversale e individuale. Gli intellettuali di sinistra, che si riconoscono nel politicamente corretto e nell’atmosfera woke, mi sembra stiano, più o meno consapevolmente, dando per imprescindibile la struttura economica di mercato all’interno della quale si ritagliano il ruolo di “estetisti” che ne rendano più sorridente e benevolo il volto. Addirittura si sta proponendo una sorta di “totalitarismo woke” o di “dittatura del politicamente corretto” che alcuni sociologi hanno definito “cultura della cancellazione”. Per essere più espliciti: da una parte non si può più dire bidello e spazzino ma collaboratore scolastico e operatore ecologico, quasi a celebrare la centralità del lessico capace da solo di modificare la realtà attraverso la narrazione della stessa, dall’altra abbiamo un pericoloso analfabetismo di ritorno all’insegna del pressapochismo e del “ma dai che ci siamo capiti”; da una parte si litiga su come chiamare una presidente del consiglio se al maschile o al femminile e dall’altra si perde di vista la rilevanza delle scelte politiche che opera; da una parte abbiamo chi parla in corsivo e dall’altra chi ricorre all’inglese per camuffare contenuti pericolosamente espliciti se espressi in italiano. Ma insomma, che mi importa del politicamente corretto se è solo forma e non coglie le offese dei contenuti? Il movimento Woke, che pare affondi radici a sinistra e fiorisca a destra, sta operando un restauro dello sfruttamento del potere sugli inermi riconoscendo loro dignità solo se neri, poveri o gay? L’altra faccia della medesima medaglia è il cosiddetto “politicamente scorretto” dilagante davanti al quale il “capra capra capra” di Sgarbi impallidisce e scompare.

Va bene, svegliamoci e teniamo gli occhi aperti, ma soprattutto non facciamoci indicare cosa e come guardare a occhi spalancati, che troppa luce inganna e getta ombre pericolose su ciò che non appare illuminato, specie se non siamo noi a maneggiare la fonte di luce. Un ultimo aspetto sul quale mi sembra interessante tornare, in stretta relazione con quanto sopra descritto, è l’esibizione di “politicamente scorretto” come celebrazione di libertà e autonomia di pensiero, quasi che il turpiloquio sia una chiave in grado di liberare idee mentre, a mio modo di vedere, è una facile scappatoia per chi di idee ne ha davvero pochine. Troppo spesso i confronti, specie se consumati coram populo sui social o in televisione, divengono mediocri logomachie caratterizzate dall’aggressività e dalla prevaricazione, tutti sembrano depositari di verità incontrovertibili, quasi offesi dall’inettitudine dell’interlocutore nel riconoscerne il valore, ecco che la maleducazione, travestita da “iconoclastia politicamente scorretta come garofano libertario infilato nell’occhiello di una giacca studiata ma senza ostentazione”, diviene il paradigma del confronto. Con buona pace di Konrad Lorenz, l’aggressività resta lo strumento di chi ha paura delle idee altrui e confeziona, ricorrendo a schemi suggeriti dalla moda del momento, il vuoto del proprio argomentare. La passione e la fede nelle proprie posizioni non deve necessariamente scadere nella volgarità, la parolaccia del mediocre conduttore di turno lo rende degno di essere definito fuori dagli schemi o ne rivela la pochezza? Sono d’accordo, bisogna tenere gli occhi aperti, non essere indifferenti, riconoscere l’ingiustizia e combatterla, ma quante volte chi si è presentato come il signor Woke del momento ha poi semplicemente censurato ogni punto di vista diverso dal suo? Come distinguere il sottile confine tra buona fede e intento manipolatorio? Come riconoscere i nanetti robespierriani travestiti da mansueti predicatori? Perché mai guardare dove indica il woke è tenere gli occhi aperti e non incapacità di scegliere come e dove puntare lo sguardo? Ancora una volta, credo, la risposta sia l’assunzione di responsabilità delle proprie idee, il coraggio di confrontarle con quelle altrui e la disponibilità a modificarle.

