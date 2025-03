Stadio Bacigalupo, Rossello: “Dal Savona Calcio dichiarazioni sconcertanti, così si ottiene l’effetto contrario”

Savona. “Le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti del Savona sono sconcertanti. Se l’obiettivo è quello di fare un passo verso la soluzione del problema, con questo atteggiamento si ottiene l’effetto contrario“. Così l’assessore Francesco Rossello replica alle dichiarazioni del Savona Calcio rilasciate a margine dell’incontro con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il sindaco di Savona Marco Russo.

“Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire, speriamo che il Comune questa volta ci venga incontro e faccia quello che deve fare – esordisce il numero uno biancoblu -. Visto che sono passati 6 mesi di silenzio, a inizio anno noi ci siamo proposti come società per fare il manto erboso e spendere 450mila euro. Loro hanno fatto promesse, sono 6 mesi che non si sente nessuno e ci siamo dovuti rivolgere alla Regione. Ora preghiamo, non sappiamo più cosa fare”.

“Intanto va detto che dal 2022 ad oggi sono stati pubblicati tre bandi per trovare un gestore dello stadio – ricorda Rossello – quindi, anche se la società ha avuto le sue vicissitudini, non si può dire che non abbia avuto le occasioni per tornare nel ‘suo’ stadio. È vero che gli attuali dirigenti da diversi mesi hanno dato la propria disponibilità a investire nella realizzazione del fondo sintetico e noi abbiamo accolto con favore questa disponibilità. Però va ricordato che è emerso un problema strutturale che stiamo affrontando, anche con la collaborazione della Regione”.

“Ricordo anche – prosegue – che siamo in presenza di un impianto pubblico affidato a un concessionario che sta rispettando il contratto, peraltro anche affrontando disagi inizialmente non previsti, quindi è necessario che le due parti si parlino e per favorire il dialogo il Comune si è offerto di svolgere un ruolo di mediazione”.

“Ma le dichiarazioni di oggi non aiutano. E’ preoccupante che un gruppo che intende rilanciare la società si rifiuti di prendere atto delle regole. E’ necessario un atteggiamento più consapevole e più responsabile. Noi continueremo comunque a lavorare per trovare una soluzione per lo stadio”, conclude.