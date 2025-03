Sp 42 San Giuseppe-Cengio chiusa al traffico nella giornata di lunedì 17 marzo

Cosseria. Viabilità interrotta, tra San Giuseppe di Cairo e Cengio, nella giornata di lunedì 17 marzo, dalle ore 8.30 alle 17 per il varo delle travi del ponte di località Ponteprino, al km 1+100 a Cosseria. Il by pass è oggetto di lavori di consolidamento dallo scorso novembre e il traffico è a senso unico alternato regolato da un semaforo.

Vista l’impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale della carreggiata si rende necessario disporre la limitazione temporanea della circolazione stradale a tutte le categorie di veicoli dalle ore 8.30 alle ore 17 del 17 marzo, al fine di garantire l’incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori

Il cantiere si sarebbe dovuto chiudere a metà febbraio ma a causa della modifica progettuale che non consente di effettuare le lavorazioni di demolizione e posa del nuovo impalcato in una sola fase, delle complicazioni sopraggiunte per il by pass dei sottoservizi e delle condizioni meteo avverse è stata concessa dalla Provincia di Savona una proroga fino al 6 agosto.

Da San Giuseppe, per raggiungere Cengio (o viceversa), si dovrà passare da Millesimo, oppure, sempre percorrendo la Sp 28 Bis si potrà deviare per Cosseria e raggiungere la Sp 42 all’altezza di località Rossi.