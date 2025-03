Sottosegretari in Regione, M5s: “Bucci deve soddisfare l’appetito dei partiti”

Liguria. “Fisicamente lontano da via Fieschi ma informato sulla discussione che si è consumata in Aula per la modifica allo statuto regionale per l’introduzione dei sottosegretari. In estrema sintesi, per Bucci la moltiplicazione delle poltrone è un mezzo per aumentare il proprio potere e svilire sempre più il Consiglio regionale, togliendo non solo all’opposizione ma anche alla sua stessa maggioranza il potere ispettivo che le spetta, e svuotando così il Consiglio regionale anche del potere legislativo. D’altronde, lo ha candidamente ammesso lo stesso presidente, mescolando il fine e il mezzo come uno scadente Machiavelli de noantri”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che poi continua: “Non ci caschiamo: a spingere Bucci è la sete di potere e la necessità di placare gli appetiti dei partiti che compongono la sua maggioranza, alcuni delusi dalla spartizione dei posti in Giunta. Non a caso si sono inventati il “consigliere delegato”.

“Purtroppo, i numeri per la modifica allo statuto ci sono, ma il giudizio sull’operato della maggioranza resta saldamente nelle nostre mani ed è pessimo. Come pessima è stata la scelta di tirare in ballo il M5S nella discussione odierna quando il M5S oggi non era presente in Aula e non poteva replicare. Alla destra piace vincere facile. Fossi stato presente, però, avrei difeso la scelta della riduzione delle poltrone in politica: per noi resta un vanto soprattutto perché a decidere sono stati i cittadini chiamati a esprimersi con un referendum. L’esito, si sa, non è piaciuto alla vecchia politica. Peccato solo che i soldi sottratti ai poltronifici non siano mai stati destinati ai bisogni reali dei cittadini più fragili. Ma per questo torto agli italiani, citofonare a Meloni & C”.

“La differenza tra il MoVimento 5 Stelle e il centrodestra targato Bucci è rappresentata da una proposta già portata in campagna elettorale: noi crediamo nella partecipazione dei cittadini contro l’autoreferenzialità, l’autoritarismo e la falsa democrazia tipica della destra al potere. Caro presidente: mentre noi proponiamo il Consiglio regionale popolare, dove il popolo ha la centralità della discussione, voi proponete la spartizione del potere. E la discussione di oggi ne è la prova plastica”.