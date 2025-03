Sottosegretari, via libera dal Consiglio regionale. Maggioranza in Regione: “Nessun aggravio al bilancio regionale”

Liguria. Le modifiche allo Statuto, con i sottosegretari e composizione della giunta al centro del dibattito nella seduta odierna del Consiglio regionale. Un provvedimento finito nel mirino dei gruppi di minoranza (QUI le relazioni delle opposizioni), ma sul quale la maggioranza in Regione ha ribadito che “non comporterà alcun aggravio al bilancio dell’ente e quindi a carico dei cittadini, miglioranza la funzionalità dell’ente”.

Con 18 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari il disegno di legge 17 , “Modifiche alla legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)”, è stato approvato.

Il provvedimento contiene alcune modifiche di natura organizzativa e funzionale. Viene introdotta la facoltà di delega dell’esercizio della rappresentanza in giudizio, attualmente in capo al presidente della Giunta, al vice presidente o, in sua assenza, al segretario generale o al direttore generale. Viene introdotta anche la facoltà del presidente di delegare l’esercizio di alcune funzioni per affari determinati o compiti circoscritti, anche temporalmente, ai componenti della Giunta.

Relativamente al numero massimo degli assessori, oggi previsto dalla legge statale in un quinto dei consiglieri arrotondato all’unità superiore (per Regione Liguria il numero massimo è di 7 assessori, ndr), viene precisato che il numero massimo dovrà comunque essere definito dalla legge statale. Questa modifica consentire l’immediato recepimento, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie, di eventuali leggi statali che dovessero variare il numero dei componenti della giunta.

Viene, inoltre, introdotta nello Statuto regionale la figura del sottosegretario.

Il presidente della giunta potrà nominare fino a 4 sottosegretari, scegliendoli anche fra i consiglieri regionali: dovranno coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, partecipano alle sedute della Giunta regionale, senza diritto di voto, possono partecipare a riunioni istituzionali quando sono trattate materie di loro competenza, possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni e interpellanze in Consiglio regionale. Il trattamento economico dei sottosegretari è fissato con una apposita legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali, mentre ai Sottosegretari che siano anche Consiglieri regionali non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Viene infine esteso ai Sottosegretari il regime di ineleggibilità e incompatibilità previsto per i Consiglieri regionali.

Viene inserita espressamente nello Statuto la disciplina della prorogatio delle funzioni della giunta regionale in caso di scadenza, naturale o anticipata, della legislatura, analogamente a quanto già previsto per il Consiglio regionale

Nel provvedimento, infine, è precisato che in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o la morte del presidente della Regione, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice presidente

Il consigliere regionale Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi moderati), presidente della I Commissione Affari generali istituzionali e bilancio che ieri ha esaminato e licenziato il disegno di legge, ha illustrato in aula il testo nella relazione di maggioranza. “L’intervento normativo – ha esordito – interviene nella materia della “forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione”, che l’articolo 123 della Costituzione riserva alla fonte statutaria regionale, prevedendo che ciascuna Regione adotti un proprio Statuto il quale, in armonia con la Costituzione, ne determini la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”.

Il presidente Bozzano ha poi presentato il contenuto di ciascun articolo soffermandosi, in particolare, su alcuni aspetti del provvedimento: “L’articolo 2 reca modifiche, anch’esse di natura organizzativa e funzionale, all’articolo 41 dello Statuto, che riguarda ruolo e compiti del vice presidente e degli assessori, relativamente al numero dei componenti della Giunta regionale, inserendo il riferimento al numero massimo consentito dalla legge statale e consentendo l’immediato recepimento, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie, delle eventuali leggi statali che dovessero variare, in aumento o in diminuzione, il numero massimo degli assessori regionali”.

Un altro aspetto sottolineato da Alessandro Bozzano riguarda una nuova figura inserita nello Statuto: “L’articolo 3 introduce nello Statuto, come già avvenuto in diversi altri ordinamenti regionali, la figura del “sottosegretario”, il quale coadiuva il presidente della Giunta nello svolgimento delle proprie funzioni. Si fa presente – ha sottolineato – che il sottosegretario non incide né sul tipo né sul numero degli organi regionali previsti dalla Costituzione, né sulla ripartizione delle loro funzioni, costituendo, invece, una determinazione in merito all’organizzazione e funzionamento dell’Ente, che rientra appieno nell’autonomia regionale in materia”.

“Le modifiche statutarie – ha concluso Alessandro Bozzano – non comportano oneri a carico del bilancio regionale. In sede di esame da parte della I Commissione consiliare, competente nel merito alla trattazione del disegno di legge, c’è stata una preliminare consultazione di esperti delle materie trattate”.

Il presidente della Commissione regionale ha auspicato che il disegno di legge ottenga in aula il maggior consenso possibile.

In merito al Ddl 17 Marco Bucci ha detto: “Due sono le questioni: da un lato gli assessori e dall’altro i sottosegretari. Se arriva la modifica di legge nazionale con la possibilità di aumentare il numero di assessori, non abbiamo più bisogno dei sottosegretari. Se non arriva la modifica nazionale, noi ci prepariamo con i nuovi sottosegretari. Lo scopo è avere più persone che lavorino nell’esecutivo. Anche la sinistra concorda sulla necessità di avere più persone perché oggi sono troppo poche. Il centrosinistra in Puglia vuole avere più assessori, siamo tutti allineati su questo. Se arrivano gli assessori non abbiamo più bisogno dei sottosegretari. Si tratta dunque di una polemica strumentale”.

“La nostra strategia è lavorare in parallelo – ha continuato Bucci – Tra due mesi spero ci siano gli assessori. È su questo che punto. Poi se non arrivano, useremo i sottosegretari. Non ci sarà nessun costo aggiuntivo”. Le tre priorità di lavoro che ho indicato, e cioè infrastrutture, sanità e lavoro, riguardano tutto l’ente. Ci sono assessori con molte rappresentanze che non consentono loro di lavorare appieno”.

“Ci auguriamo che la riforma nazionale possa essere pronta a marzo, o aprile – ha concluso il presidente Bucci – Sinceramente mi aspettavo più accettazione perché la sinistra a livello nazionale vuole fare la stessa cosa, in commissione parlamentare hanno votato positivamente all’aumento degli assessori, qui in Liguria dovrebbero parlare di più con i loro colleghi a Roma”.

Il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo ha dichiarato: “Respingiamo con forza le accuse delle minoranze in merito all’istituzione dei sottosegretari in Liguria. Non si tratta affatto di ‘poltrone che servono solo per sfamare gli appetiti delle forze politiche che sostengono Bucci’ come sostiene il Pd, ma è un investimento necessario per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione al fine di dare risposte più immediate e concrete alle esigenze dei liguri. Infatti, i sottosegretari coadiuveranno il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, come peraltro già previsto negli statuti di tante Regioni, indifferentemente di centrodestra o centrosinistra”.

“Non si capisce quindi perché il Pd faccia sterili polemiche sull’istituzione di queste figure che aiutano la giunta regionale a lavorare e rafforzano l’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini. Ricordo che la giunta Burlando aveva ben 12 assessori. In ogni caso, i tagli della politica non sono stati un bene: dal taglio delle Province, che erano vicine ai sindaci e ai territori e davano delle risposte concrete, ai tagli delle giunte comunali, che hanno penalizzato soprattutto i Comuni più piccoli”.

Il capogruppo di FdI Rocco Invernizzi: “Dare risposte ai cittadini senza allungare ulteriormente i tempi, meno burocrazia e Regione più snella e operativa. La decisione di introdurre la figura dei sottosegretari va proprio in questa direzione e non comporta alcuna spesa in più per l’Ente. Ecco perché l’atteggiamento della minoranza è assolutamente inammissibile. Su questo argomento al centro del dibatitto del consiglio regionale bisogna partire da una esigenza ovvero quella di dare risposte tempestive ai cittadini. La modifica dello statuto è da fare ora perché il presidente Bucci vuole riorganizzare il lavoro all’interno dell’Amministrazione di maggioranza, poiché molti assessori hanno un numero elevatissimo di deleghe. Settori come la Blue economy, in cui la Liguria è la prima regione italiana per numero di imprese e incidenza occupati, l’entroterra e le infrastrutture (con tante opere in cantiere finanziati dal Pnrr che devono essere terminate entro la fine del 2026), meritano la massima attenzione”.

“Serve allora una manovra che possa velocizzare le procedure. La minoranza frena questa iniziativa e questo i liguri devono saperlo. La modifica dello statuto va in una direzione di grande responsabilità verso i cittadini – ribadisce Invernizzi -. Mi stupisco della minoranza, che accusa di ledere la democrazia – dice ancora Invernizzi, ricordando che – il confronto è stato promosso nel corso delle riunioni delle commissioni e in quella sede non sono emersi contrasti. Noi promuoviamo il dibattito in aula quando è costruttivo e rammento che la giunta Burlando era composta da 12 assessori e Regioni di centrosinistra hanno già promosso questa iniziativa. Solo in Liguria la minoranza è contraria alla modifica dello statuto con la creazione della figura del sottosegretario che, ripetiamo, è a costo zero”.