Pietra Ligure. Silvia Rozzi ha rassegnato le dimissioni dal consiglio comunale di Pietra Ligure. L’esponente di Fratelli d’Italia della minoranza pietrese aveva preso parte all’ultima competizione elettorale (nel 2024) nella “Lista Indipendente per Pietra” guidata da Mario Carrara.

La surroga è prevista nel corso del prossimo consiglio comunale, in programma il 27 marzo alle ore 17 a palazzo Golli.

Al posto di Rozzi è pronto a subentrare Ajet Talka. Alle ultime elezioni, il 21enne ha ottenuto 48 voti, lo stesso numero di preferenze di Umberto Vanacore, anch’esso in corsa con la “Lista Indipendente per Pietra”. Come stabilito dai criteri di successione dalla normativa del consiglio comunale pietrese, tuttavia, in caso di parità, è prevista l’elezione del candidato il cui nome appare per primo in ordine alfabetico (in questo caso, proprio Ajet Talka).

Talka, 21 anni, sta attualmente svolgendo il praticantato da geometra. Rozzi, le cui dimissioni verranno formalizzate nel corso della prossima seduta consiliare, aveva preso parte anche alla competizione elettorale delle ultime elezioni regionali, sempre tra le fila di Fratelli d’Italia, ottenendo 1060 preferenze.