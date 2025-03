Liguria. È morto nella notte a 91 anni il professor Vincenzo Lorenzelli, docente universitario, presidente dal 1998 al 2007 della Fondazione Carige e per dieci anni consecutivi al vertice dell’Istituto Giannina Gaslini.

Figura di grande rilievo nella vita economica, culturale e sociale di Genova e non solo, Lorenzelli era nato a Verona il 15 maggio 1933. Dopo una brillante carriera nel nuoto, che lo portò a partecipare agli Europei di Torino nel 1954, ha intrapreso la carriera accademica come docente di Chimica e direttore dell’Istituto omonimo presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, fino al 1998, quando fu chiamato a ricoprire l’incarico di rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

È stato presidente della Fondazione Carige a partire dal 1998, e nell’ottobre 2005 fu chiamato dal cardinale Tarcisio Bertone a ricoprire il ruolo di commissario straordinario dell’Istituto Gaslini, del quale divenne poi presidente dal giugno 2010 al settembre 2015.

“L’Istituto Giannina Gaslini e la fondazione Gerolamo Gaslini esprimono alla famiglia di Vincenzo Lorenzelli le più sentite condoglianze, ricordando con gratitudine e rispetto il suo fondamentale contributo all’Istituto e alla comunità”, hanno fatto sapere dall’ente.

“Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa del professor Vincenzo Lorenzelli, figura di grande rilievo nel panorama accademico, scientifico e culturale della nostra città. Il suo impegno nella ricerca, nella formazione e nella promozione di iniziative di alto valore sociale ha lasciato un segno profondo in Liguria e non solo” ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“Dalla presidenza della Fondazione Carige fino alla guida dell’Istituto Gaslini e dell’Accademia Ligure delle Scienze e Lettere, Lorenzelli ha sempre lavorato con dedizione e lungimiranza per lo sviluppo della conoscenza e la crescita sociale e culturale della comunità in cui si è saputo inserire, arrivato a Genova ancora giovane, con tutte le sue energie, le sue competenze e la sua umanità. Il suo impegno resterà un punto di riferimento per le future generazioni. Alla famiglia e a tutti coloro che gli erano vicini rivolgo le mie più sincere condoglianze”.