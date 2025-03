Settimana mondiale del Glaucoma, a Bergeggi e Spotorno screening: l’iniziativa del Lions Club Spotorno

Spotorno. In occasione della settimana mondiale del Glaucoma, come da tradizione, il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si impegna a effettuare alcuni services sanitari affiancando al controllo della pressione oculare anche il controllo della glicemia con stick e pressione arteriosa, prevenzione cardio-circolatoria con valutazione delle aritmie e test dell’udito.

Domani, sabato 22 marzo dalle 9.30 alle 12,30, alcuni medici e soci si alterneranno nei controlli sotto la guida esperta del past -presidente Dott. Enrico Tassinari e della Dott.ssa Nadia Grillo( Oculista e Officer Distrettuale per le problematiche della vista) presso la sede del Comune di Bergeggi.

Sabato 29 marzo, sempre al mattino, mattina si trasferiranno a Spotorno in Via Europa 3, presso l’ambulatorio medici di famiglia e sabato 5 aprile (stesso orario) a Noli in Via. Musso 7 (ambulatorio comunale).

“Il glaucoma è una malattia cronica molto subdola tanto da essere definito il “ladro Silenzioso della vista” perché solo nelle fasi avanzate può dare dei sintomi e, se non curato adeguatamente, può portare a cecità. Il glaucoma, infatti, è la seconda causa di cecità al mondo. Secondo il “World Report on Vision” 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 64 milioni le persone nel mondo affette da glaucoma. Tra queste, 7 milioni hanno manifestato perdita della vista o cecità. In Italia si stima che circa un milione di persone siano affette da questa malattia, ma che metà di esse non lo sappia”.

“Certamente uno screening non sostituisce la visita oculistica o altri esami specifici per le altre patologie prese in esame, ma costituisce un importante campanello di allarme per chi si sottopone a questi test preventivi in attesa di controlli medici ad hoc suggeriti dai medici e dai volontari presenti”.