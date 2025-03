Sestrese 5 stelle! Ribalta il Pontelungo e sono 18 i match senza KO, Valmati: “Fatto una roba folle, siamo dei matti”

Albenga. Incredibile rimonta della Sestrese al Riva contro il Pontelungo. In uno stadio dove la squadra di Zanardini non aveva mai perso quest’anno, i genovesi non solo vincono, ma rimontano con un super gol di Bruzzone al 94′ segnando 3 gol in appena 25 minuti. Sotto 3-1 nel risultato, l’inizio del secondo tempo sembra la fotocopia del primo. Un Pontelungo attento e minuzioso al millimetro in fase tattica. Poi il gol al volo di Piroli cambia il volto della gara e i granata non riescono ad essere più efficaci, complici anche alcune decisioni arbitrali che, secondo il club, sono state a favore della squadra di Valmati e che hanno penalizzato il gioco degli albenganesi (qua l’intervista del presidente del Pontelungo Neri).

La squadra di Valmati però, non ha mai mollato, anche nei momenti più complicati della gara. Una rete tira l’altra e Bruzzone, segnando il 4-3, mantiene intatto il record di 18 risultati utili consecutivi, una striscia monstre che permette alla Sestrese di agguantare i 50 punti e il Pontelungo al quarto posto in classifica.

“Voglio prima mandare un grosso in bocca al lupo a Sfinjari che ha subito grave infortunio, la Sesterese manda un abbraccio e speriamo che non sia veramente niente di grave”, prima di parlare del match anche Valmati si unisce agli auguri pronta guarigione per il giocatore granata: “Abbiamo fatto una roba folle, a fine partita ho detto ai miei ragazzi che sono dei matti. Nel primo tempo eravamo proprio sottotono, qua ad Albenga sono sempre partite difficili. Il Pontelungo è una squadra super organizzata che qua perde raramente, quest’anno non aveva ancora perso. Nel secondo tempo pian piano siamo cresciuti a livello di qualità di gioco, e i gol sono arrivati fino al gol incredibile di Bruzzone che ci regala questi tre punti che ci fanno continuare questo grande percorso”.

La consapevolezza alla base per fare bene: “Prima della partita ho detto ai ragazzi che ero veramente orgoglioso del loro cammino, dovevano esserne consapevoli. Siamo tornati ad essere la Sestrese, una squadra forte e consapevole dei propri mezzi. Oggi i cambi sono stati veramente determinanti per darci quello sprint in più”.

Anche con una striscia di risultati utili simile e una vittoria importante come quella contro il Pontelungo, è difficile credere ad un ipotetico primo posto: “Sinceramente non ci crediamo. Pensiamo all’obiettivo reale e concreto, i play-off. Questa vittoria ci dà una carica agonistica non indifferente, ci fa capire che quello che stiamo costruendo ha un valore. Dobbiamo continuare così, ma di certo la striscia di risultati utili consecutivi sono un bel mattone, saranno la nostra forza per le cinque partite che ci rimangono”.