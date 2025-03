Servizio assistenza disabili, Asl2 cerca una struttura a Borghetto. Le famiglie: “Una presa in giro, hanno già deciso”

Borghetto Santo Spirito. Continua a far discutere la vicenda della gestione dell’assistenza ai disabili a Borghetto Santo Spirito, raccontata in anteprima da IVG il 18 febbraio scorso. Il caso è tornato al centro dell’attenzione delle famiglie degli ospiti del “Sestante” con la pubblicazione – in mattinata – di un avviso esplorativo da parte di Asl2.

Il documento, disponibile sul sito dell’azienda sanitaria, riguarda la ricerca di spazi idonei per ospitare a Borghetto i servizi di cura in favore di “soggetti disabili adulti in redime residenziale e semi residenziale”.

Sembra quindi che l’azienda sanitaria voglia mantenere il servizio a Borghetto, ma le famiglie degli ospiti del “Sestante” (e lo stesso sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa) la vedono diversamente. Secondo quanto riferito da alcuni genitori dei ragazzi a IVG, il documento di Asl2 sarebbe “una presa in giro e solo il primo passo verso un trasferimento graduale a Loano, nella struttura Pogliani, con un modello che porterebbe progressivamente la gestione ai privati”.

“Alla luce di alcune riflessioni – ha fatto sapere il sindaco Canepa a IVG -, questa situazione ha il sapore di una presa in giro. A Borghetto, infatti, non esiste una struttura che risponda ai requisiti indicati nel documento pubblicato da Asl2. L’unico edificio di grandi dimensioni, situato di fronte all’attuale sede dell’istituto pedagogico, appartiene all’UNITALSI, i cui gestori, per quanto mi risulta, non sembrano disposti a rinunciare al proprio scopo sociale. Vista la situazione, ribadisco la mia preoccupazione per la ventilata ricollocazione dell’Istituto Pedagogico”.

Con il trasferimento dei servizi in un’altra struttura, le famiglie degli ospiti del “Sestante” temono una riduzione della qualità dell’assistenza. Ma c’è di più: “Ora si parla anche di dividere i ragazzi diurni da quelli residenziali – spiega Gianni Pagani, uno dei genitori dei ragazzi ospitati al Sestante -. Ma perché? Potrebbero sistemare la struttura di Toirano, dove gli spazi non mancherebbero, e ricollocare il servizio lì”.

Una superficie di circa 800-1000 mq, locali idonei all’accoglienza di 20 utenti in regime residenziale e 15 in regime semiresidenziale, camere con bagno interno e abbattimento delle barriere architettoniche, spazi separati per le due tipologie di servizio e rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale (L.R. Liguria n. 9/2017). Questi i requisiti richiesti da Asl2 nell’avviso pubblicato sul sito per la struttura che dovrebbe ospitare il servizio di assistenza ai disabili. Struttura che, tuttavia, come confermato dallo stesso sindaco Canepa, a Borghetto non esisterebbe.

La situazione del “Sestante” ha allarmato anche l’Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici (A.L.Fa.P.P.) che con una lettera inviata ai vertici di Asl2 e al sindaco di Borghetto ha espresso “forte preoccupazione per il possibile trasferimento dei disabili attualmente ospitati presso Il Sestante”.

Secondo A.L.Fa.P.P., “il recente avviso esplorativo di ASL2 sulla ricerca di nuovi locali alimenta i timori delle famiglie, già provate da situazioni difficili. Ogni cambiamento rischia di avere conseguenze devastanti per i pazienti, che perderebbero punti di riferimento essenziali. L’associazione denuncia decisioni basate su criteri economici a scapito della stabilità e del benessere degli utenti. Ribadisce il sostegno alle famiglie e chiede che venga tutelata la continuità assistenziale, evitando scelte che potrebbero compromettere la qualità della vita di persone fragili”.

Per le famiglie, il problema principale non sarebbe tanto il “dove”, quanto il cambio del personale che si occupa dei ragazzi. “Creerebbe disorientamento nei nostri figli – avevano dichiarato alcuni genitori a IVG – abituati a vedere le stesse persone ogni giorno. Per loro, il cambiamento è difficile da affrontare”. Asl2 avrebbe pensato ad un trasferimento graduale, ma il vero “spauracchio” dei familiari resta l’eventuale gestione privata di un servizio che, da anni, è garantito dagli operatori dell’azienda sanitaria.

Attualmente, quel che è certo è che Asl2 ha ufficialmente dato disdetta dei locali del “Sestante” a partire da giugno 2025, data in cui il servizio di assistenza dovrà necessariamente essere trasferito altrove. Dove, al momento, resta ancora da capire, anche se l’ipotesi più accredita sembrerebbe quella della struttura riabilitativa loanese “Pogliani”.