Serie D: Vado-Sanremese, segui la partita minuto per minuto LIVE

Vado-Sanremese 1-1 (1′ Vita – 19′ Gulli)

Secondo tempo:

74′ Doppia opportunità Vado. Vita si libera dai venti metri e lascia partite un tiro diretto al secondo palo, Maffi devia in angolo (ndr, l’ennesimo per i locali, il dodicesimo al momento). Sugli sviluppi del piazzato seguente Alfiero gira in digonale a centro area. Il portiere Maffi dice nuovamente no di piede.

60′ D’Antoni, destro a giro. Bellocci si distende e sventa.

In questo avvio di ripresa i locali collezionano 6-7 corner in successione.

53′ Occasione Vado. Punizione dai trentacinque metri, posizione centrale. Va Venneri; una bordata. Maffi si supera alzando in angolo.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Sanremese 1-1.

45′ Opportunità Sanremese, sul fischio della sirena. Da una punizione sulla sinistra D’Antoni si gira e conclude. Bellocci si oppone.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Sanremese pericolosa. Gran tiro di Andreis dai venticinque metri, il pallone sibila non lontano all’incrocio dei pali.

35′ Rete annullata al Vado. Alfiero viene ravvisato in fuorigioco dall’assistente.

19′ GOL SANREMESE! Azione sviluppata sulla sinistra da un giocatore ospite, che si presenta sul fondo e mette basso in mezzo. Difesa vadese immobile. Gulli in scivolata, nell’area piccola, nei pressi del secondo palo deve solo depositare dentro. 1-1.

Sul ribaltamento di fronte è lo stesso Monteverde a togliete le castagne dal fuoco con un anticipo da ultimo uomo.

17′ Monteverde crossa dalla sinistra. Raggio anticipa Abonckelet in elevazione a centro area.

Trascorso il primo quarto d’ora. Pallino di gioco in mano al Vado.

Nel Vado si rivedono giustappunto in campo Capra e Pisanu, dopo quasi due mesi di infortunio.

1′ GOL VADO! Pisanu si ripresenta al meglio. Sventaglata da centrocampo del regista vadese (al rientro dopo un mese e mezzo di infortunio) per Vita. Il bomber rossoblu stoppa a centro area e col destro trafigge Maffi in diagonale. Locali subito in vantaggio alla prima azione. 1-0.

Vado: Bellocci, Pisanu, Monteverde (82′ Donaggio), Montesano, Lora (73′ Michelucci), Capra (61′ Picone), Alfiero, Vita, Abonckelet, Venneri, Foglio

A disp.: Sattanino, Mameli,,Pompilio, Merkaj, Damonte, Prisco. All. Boisfer

Sanremese: Maffi, Vitale (84′ Manno), Larotonda, Gagliardi, D’Antoni (73′ Jebbar), Monticone, Raggio, Burlandi (54′ Di Fino), Andreis, Gulli, Rimondo (78′ Cesari)

A disp.: Bohli, Toma, Ranelli, Lohmatov, Grancara All. Scalise

Arbitro: Davide Ammanati (Firenze). Assistenti: Daniele Nesi (Firenze) e Diletta Cuccinello (Arezzo)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (14°), fondo sintetico in ottime condizioni. Spettatori 150 circa. Angol 11-0

Vado Ligure. Nella 30° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita la Sanremese. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina” alle ore 15:00

Il Vado, complice anche una serie interminabile di infortuni, in questo inizio 2025 sta attraversando un periodo di crisi. La squadra, in estate allestita per vincere il campionato, si ritrova in zona Play-Off al quarto posto in classifica con 51 punti. A – 3 dalla seconda posizione, occupata al momento dalla NovaRomentin e a ben -14 dalla capolista Bra, lanciato verso la Serie C. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite; 3 vittorie nelle 9 gare disputate nel girone di ritorno per i rossoblu, che al termine del girone d’andata avevano anche il miglior rendimento interno del torneo.

La situazione generale, al di sotto delle aspettative, ha portato all’esonero di mister Cottafava – il secondo cambio in panchina in questa stagione dopo l’addio di De Lucia nelle prime partite. A guidare la prima squadra, an interim, è ora l’allenatore della juniores Boisfer.

Dopo le sconfitte nello scontro diretto col Bra(0-3), nei derby liguri con Cairese (1-2), Ligorna (0-1) e un ulteriore k.0. evitato solo in pieno recupero domenica scorsa a Imperia (1-1 di Alfiero al 94 minuto), i vadesi sono chiamati a una reazione.

La Sanremese, con 33 punti, staziona a metà classifica a +7 sulla zona calda dei Play-out. I matuziani sono la quarta miglior difesa del campionato (26 reti incassate; meglio hanno fatto solamente Bra, NovaRomentin e Varese); ma presentano altresì il secondo peggior attacco (appena 23 gol segnati, peggio ha solo fatto il fanalino di coda Chieri: media 0.7 gol a partita). Una squadra dunque che non subisce moltissimo, ma segna pochissimo.