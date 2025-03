Serie D, la Cairese passa in vantaggio al “Bravi” ma viene rimontata: altri tre punti alla capolista Bra

Bra. Una trasferta difficile in casa della capolista Bra per la Cairese, giocata però con personalità dagli uomini di mister Marco Nappi. I gialloblù erano passati in vantaggio al ventiquattresimo del primo tempo con Oubakent, al sesto centro in campionato, vedendo poi rimontati dalla capolista con Giallombardo e Perseu verso la chiusura dei primi quarantacinque minuti.

68 punti per i piemontesi che continuano il loro percorso da schiacciasassi verso la Serie C. I valbormidesi invece rimangono ancora fuori dalla zona playout con 29 punti. Importante sarà la prossima partita casalinga contro il Chieri: la Cairese è chiamata alla vittoria per tenere la debita distanza dalle acque pericolose.

Le formazioni:

Bra: Ribero, Cannatelli, Tos, Sganzerla, Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Giorcelli, Tosa, Minaj, Perseu. A disposizione: Ariello, Omorogbe, Legal, Aloia, Sangaré, Zanon, Chiabotto, Gerbino, Capraro. Allenatore: Nisticò.

Cairese: Cerantola, Boveri, Anselmo, Sokhna, Bianceri, Oubakent, Castiglia, Bellotti, Ngamba, Vignaroli, Federico. A disposizione: Zanon, Lartey, Turone, Garcia, Prina, Castellano, Chiarlone, Diagne, Fernandez. Allenatore: Nappi.