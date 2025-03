Serie D, la Cairese esonera Marco Nappi: soluzione interna o idea Matteo Solari?

Un fulmine a ciel sereno in casa Cairese. Sereno almeno dal punto di vista dei risultati. La società gialloblù ha esonerato mister Marco Nappi dopo la sconfitta 2 a 1 in casa della capolista Bra. Ora si apre il rebus panchina. Forse con più insistenza di altre volte sta circolando il nome di Matteo Solari.

Un esonero che ha un po’ stupito perché le ultime due sconfitte di fila sono avvenute contro la prima in classifica e contro la seconda, la NovaRomentin. Contro quest’ultima squadra non era stata una buona prova quella dei gialloblù ma era innegabile la forza dell’avversaria. Dal pareggio contro il Ligorna per 0 a 0 prima di Natale in poi, la Cairese aveva inanellato risultati in linea con il valore della squadra vincendo gli scontri diretti contro Borgaro, Fossano e Asti, il match contro il Vado, e pareggiando contro Sanremese, Saluzzo e Chisola. Difficile chiedere di più ed ecco quindi che la tesi di un rapporto complicato con i dirigenti o con una parte dello spogliatoio sembra poter avere dei fondamenti. Questa sera in diretta su IVG.Sport alla trasmissione Mixed Zone la vicepresidente Elisa Vico spiegherà le ragioni dell’esonero.

Intanto si fanno i primi nomi, la corrente storica del club sembrerebbe indirizzata verso il nome di Matteo Solari, qualora decidesse di voler tornare in panchina dopo un periodo di inattività. La soluzione interna, paventata in mattinata, sarebbe stata definitivamente e rapidamente accantonata. Quel che è certo è che in vista degli scontri decisivi per la salvezza diretta sarà importante decidere alla svelta. Domenica in casa contro il Chieri e la settimana seguente in trasferta contro l’Oltrepò si deciderà molto della stagione gialloblù.