Serie D, la Cairese di Solari atto II: “Qui per me è normalità, complimenti a Nappi: squadra pronta e viva”

“Cairo è casa per me. Mi piace stare in campo, è sempre stata la mia vita. C’è anche un aspetto emotivo e di attaccamento che va oltre il semplice stare in campo”. Inizia così il Matteo Solari bis alla Cairese. L’allenatore classe 1977 torna in gialloblù dopo essere stato giocatore e allenatore per due stagioni. Un inizio in panchina con i fiocchi: ritorno in Eccellenza al primo colpo e, a seguire, terzo posto nel massimo campionato regionale. Poi, il passaggio all’Albenga della famiglia Colla è stata la prima tappa di un percorso che lo ha portato a guidare il Vado, l’Imperia e il Fossano. Con i bianconeri e i piemontesi l’avventura è finita anzitempo mentre spicca la stagione col club del presidente Tarabotto, che ha avviato il rilancio del club rossoblù. Domenica sfida al Brin contro il Chieri, tre punti da ottenere per tenere a distanza una zona playout che si trova appena un punto sotto.

“Ho sempre visto partite perché mi piace, per cercare di aggiornarmi – prosegue Solari -. Normale per un allenatore senza squadra. Ci siamo sentiti lunedì pomeriggio, non mi aspettavo questa chiamata. Non c’era stato nessun contatto precedente. Con la società abbiamo trovato subito una quadra per portare questa squadra alla salvezza”.

La Cairese non sembrava sul campo essere una squadra in crisi, come conferma lo stesso allenatore: “Faccio i complimenti a Marco Nappi, con cui ho giocato per due anni. Ho infatti trovato una squadra pronta e viva. Capita a noi allenatori di essere esonerati. Ieri ho fatto il punto della situazione con la squadra. Ho cercato di farmi conoscere a chi non mi conosce. Molti sanno come interpreto il ruolo e cosa pretendo dai giocatori. Diciamo che per me è stata una giornata particolare: sono tornato dopo sei anni dove avevo iniziato da allenatore”.

“Non sarebbe intelligente rivoluzionare troppo le cose a sette giornate dalla fine e a pochi giorni da una sfida importante. Cambierò qualcosa, lavorerò sui miei principi: niente di incredibile, io non invento il calcio come non lo inventa nessuno. Cercherò di riportare un pochino più di serenità, che forse è un po’ mancata in questo periodo. Questa squadra ha valore e i ragazzi devono esserne convinti”.

Sui singoli: “Ieri ho visto grande intensità e qualità in allenamento. Sono stato impressionato molto da Lartey, un ottimo giocatore. Sono bravi anche Vignaroli, Chiarlone, Garcia, Federico è davvero un ottimo giocatore. Insomma, ci sono tanti ragazzi bravi. Ci sono tutte le possibilità per fare molto bene”.

Il rapporto con il ds Matteo Giribone: “Io e Matteo siamo andati a scuola insieme. Gli ho fatto anche da secondo. Fra di noi rivedersi qua al campo è come se il tempo non fosse mai passato. Per me stare qui è la normalità. Tanta gente di Cairo mi ha scritto. Spero che ci siano tutti domenica al campo per portare a casa una partita importante”.

“Sono passati diversi anni, ho girato diverse piazze anche importanti. Quando acquisisci esperienza migliori il modo di approcciarti e di vedere le cose. L’esperienza diventa un bagaglio importante se uno la sa valorizzare. Tutto insegna. Sono carico”.