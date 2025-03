Serie D, il Vado non va oltre il pari contro la Sanremese. Boisfer: “Buona partita ma con tante palle gol create non abbiamo vinto”

Vado Ligure. Contro la Sanremese il Vado fa 1-1: in vantaggio al primo minuto con Vita, i rossoblù vengono poi ripresi al diciannovesimo con la rete di Gulli.

Mister Rodrigue Boisfer non vuole bocciare la prestazione. Anzi, giudica positiva la prestazione dei suoi che hanno sfiorato la vittoria con una traversa presa a tempo praticamente scaduto. Tuttavia il tecnico ha messo in evidenza l’importanza di avere una maggiore cattiveria sotto porta, capitalizzando al meglio le occasioni per chiudere prima le partite.

Ora i rossoblù si trovano al quarto posto con 52 punti: il secondo posto ora dista cinque lunghezze, il terzo solo una e la prossima giornata sarà scontro diretto contro il Varese.