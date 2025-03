Serie D. Il Collegio Arbitrale condanna l’Albenga: 6500 euro a Mariotti per i mancati pagamenti

Albenga. Prima o poi, come dice il proverbio, tutti i nodi vengono al pettine. E seguendo questa legge, l’ex allenatore dell’Albenga Marco Mariotti ha deciso di far valere la legge, quella italiana però, in aula. Nei mesi che l’allenatore romano ha passato nel club ingauno (si parla da agosto a settembre nel documento del loco), Mariotti non ha mai ricevuto uno stipendio dalla società firmata Nicola Bisazza e Christian Candela.

L’ex tecnico ha quindi richiesto aiuto al Collegio Arbitrale della FIGC, che ha messo una sentenza, resa nota ed ufficiale nel pomeriggio di oggi. Come si evince dal documento, la cifra da elargire a Mariotti è di 6477 euro lordi entra 30 giorni che, con gli interessi, si avvicina a 7000 euro. Ora dovrà pagare tutti gli arretrati al tecnico che oggi siede sulla panchina del Prato.

Fa specie, come si evince dal documento, come in aula non ci fosse nessun rappresentate dell’Albenga. Inoltre, chi è rimasto vicino al club, fa sapere che Bisazza, l’unico dirigente con cui le squadre si possono interfacciare (come spiegato dall’ex giocatore Perucca ieri), è da diverso tempo che non si presenta al campo.