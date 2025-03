Serie D, è ufficiale: la Cairese per salvarsi punta sul ritorno di Matteo Solari

Cairo Montenotte. Sin dai primi momenti alla comunicazione dell’esonero di Nappi, c’erano tutti i presupposti per il ritorno in gialloblù di Solari. L’allenatore valbormidese è un volto conosciuto e familiare all’interno dell’ambiente, dopo le esperienze da giocatore e allenatore dove ha ottenuto il salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza, con un terzo posto in quest’ultimo campionato nella stagione 2018-2019. Questa mattina ogni sensazione è diventata realtà: è ufficiale, Matteo Solari è il nuovo allenatore della Cairese.

Il comunicato:

La società A.S.D. Cairese 1919 è lieta di comunicare che il nuovo allenatore della Prima Squadra sarà Matteo Solari.

Il tecnico farà così ritorno sulla panchina gialloblù, dopo aver già guidato la squadra nella stagione 2017-2018, culminata con la promozione in Eccellenza, e nella stagione 2018-2019, conclusasi con un prestigioso terzo posto nel campionato di Eccellenza.

A Matteo Solari rivolgiamo il nostro più cordiale bentornato, accompagnato dai migliori auguri di buon lavoro per questa nuova esperienza professionale insieme.

Forza ragazzi e forza Cairese!