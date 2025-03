Serie D, Cairese nove di fila senza successi. Solari: “Siamo stati dei polli, certi giocatori fanno fatica in certe categorie”

Non arrivano i tre punti che la Cairese aspetta da nove giornate. Successo che manca da quella vittoria contro il Vado al Chittolina che sembrava poter lanciare i gialloblù verso una salvezza tranquilla. Dopo il pareggio contro il Chieri, arriva la seconda sconfitta consecutiva nella gestione Solari. Il Gozzano si è imposto 2 a 1 al Brin rimontando la rete gialloblù di Biancheri.

Solari elogia la prestazione della squadra e punta il dito verso gli errori dei singoli che la squadra sta pagando carissimi: “Abbiamo fatto un’ottima partita passando meritatamente in vantaggio e avremmo anche potuto raddoppiare. Siamo poi caduti nei nostri limiti personali. Il Gozzano era in palese difficoltà e si è ritrovato a vincere la partita in cui c’è tanto demerito nostro nei loro goal. Bravi loro che hanno sofferto stando lì. Siamo stati dei polli a non chiudere la partita, abbiamo fatto noi anche i loro goal. Non abbiamo meritato di perdere”.

“Quali corde toccare? – prosegue – I giocatori devono toccarsele. Io lo faccio ma se commettiamo questi errori… Bisogna tirare fuori qualcosa in più. Abbiamo fatto una partita giusta giocando molto bene. Il calcio è fare goal e non prenderlo. Se ci avessero messo sotto direi bravi loro”.

Per sperare di uscire dai playout i gialloblù devono provare a fare sei punti negli scontri diretti contro Vogherese e Imperia: “Ormai tutte le partite sono cruciali e tutti gli errori si pagano. Sono qui per preparare le partite nei dettagli, ma gli errori personali determinano le partite. Ci sono giocatori che in certe categorie fanno fatica”.