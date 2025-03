Serie D, Cairese: ancora niente vittorie con Solari, il Gozzano passa 2 a 1 al Brin

CAIRESE – GOZZANO 1 – 2 (14′ Biancheri; 68′ Sangiorgio, 73′ Lischetti)

16:55 termina il match con la vittoria del Gozzano per 2 a 1 in casa della Cairese. La squadra di casa al 14esimo minuto si è portata in vantaggio con il goal di Biancheri, meritando di terminare il primo tempo sul risultato di 1 a 0. Al rientro dagli spogliatoi, però, il Gozzano ha reagito e ha iniziato a creare opportunità mettendo i ragazzi di mister Solari in difficoltà. Il match è tornato in equilibrio al 68esimo minuto quando il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore concretizzato da Sangiorgio. Da questo momento in avanti gli avversari sotto la pressione dei padroni di casa, sfruttando le ripartenze hanno trovato il raddoppio con Lischetti al 73esimo chiudendo cosi la partita.

94′ Punizione per la Cairese battuta da Oubakent ma non si concretizza

90′ Ammonito Gargiulo

90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero

87′ Chiarlone entra al posto di Vignaroli

81′ Entra Anselmo ed entra Diagne

79′ Subentra Areco al posto di Sangiorgio

75′ Esce Fernandez ed entra Sokhna

73′ GOOOL!! Sangiorgio serve con un passaggio filtrante Lischetti che si ritrova faccia a faccia con il portiere e con un tiro rasoterra ribalta la partita siglando l’1 a 2

72′ Esce capitan Boveri ed entra al suo posto Garbarino

70′ Subito occasione per il raddoppio del Gozzano con Monteleone che da dentro l’area, salta il difensore ma la conclusione finisce alta

68′ GOOOL!! Il Gozzano pareggia dopo aver trasformato il rigore, Sangiorgio spiazza Cangane e la partita torna in equilibrio

67′ Rigore assegnato agli ospiti dopo un tocco di mano di Gargiulo, sul dischetto va Sangiorgio

62′ Esce Bianchi ed entra Di Giovanni per la squadra ospite

59′ Il direttore di gara ammonisce mister Solari a seguito di alcune proteste

56′ Opportunità per il raddoppio con Vignaroli che in area calcia, ma all’ultimo la conclusione viene intercettata della difesa avversaria e deviata in calcio d’angolo

54′ Carollo viene sostituito con Penati

52′ Dopo un infortunio la Cairese sostituisce Lazzaretti con Ngamba

50′ Ammonizione per Boveri

48′ Occasione per il Gozzano con Lischetti che salta il difensore e si ritrova a tu per tu con il portiere, calcia, ma Cangane riesce a evitare il goal

Rientro in campo alle 16: 05

Ore 15:49 termina la prima frazione di gara con il risultato di 1 a 0 per la Cairese

45′ L’arbitro assegna un minuti di recupero

43′ Il Gozzano, in questi minuti finali del primo tempo, sta creando occasioni ma non riesce a trovare il goal del pareggio

35′ Ammonizione per Lazzaretti

33′ Ammonizione per Bianchi a seguito di un fallo a centro campo

30′ Punizione battuta da Oubakent, dopo un rimpallo in area Gargiulo calcia ma la palla termina alta sulla traversa

28′ La squadra di casa è sempre più propositiva, ma il match viene interrotto frequentemente a causa di interventi irregolari

22′ Dopo il vantaggio la Cairese ha acquistato fiducia e sta concedendo meno opportunità al Gozzano che tenta di reagire

14′ GOOOL!! 1 a 0 per la Cairese con Biancheri che si invola sulla fascia destra, entra in area e calcia a incrociare, siglando il vantaggio momentaneo per i padroni di casa. Viene ammonito per essersi tolto la maglia durante l’esultanza.

11′ Calcio di punizione per gli ospiti battuto da Sangiorgio, ma viene respinto dalla difesa gialloblù

5′ Prima conclusione anche per la Cairese con Oubakent che calcia dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta

2′ Il match inizia subito con la pressione del Gozzano che tenta le prime conclusioni

Calcio d’inizio alle 15:03

In questa domenica di sole, la Cairese ospiterà, presso il campo C.Brin, il Gozzano nel match valido come la 33esima giornata. La squadra di casa, guidata da mister Solari, è reduce dalla sconfitta ottenuta in trasferta contro l’Oltrepò; attualmente occupa la 16esima posizione con un totale di 30 punti. Visto le poche partite che mancano alla chiusura del campionato, i gialloblù sono obbligati a racimolare punti per aver ancora la possibilità di una salvezza diretta. Il Gozzano, in sesta posizione, arriva da due pareggi consecutivi che l’hanno allontanato dalla zona playoff. Quest’oggi, avendo la classifica a favore, dovranno puntare alla vittoria nella speranza di accorciare le distanze dalla prime cinque. Il calcio d’inizio è previsto alle 15:00 e il match sarà diretto da Copelli Andrea(MN), assistito da Moscolari Leonardo (BG) e Huete Valdivia Diego Alexander (MI).

FORMAZIONI

Cairese: Cangane, Lartey, Boveri (C), Lazzaretti, Anselmo, Biancheri, Oubakent, Gargiulo, Castiglia, Vignaroli, Fernandez. A disposizione: Zanon, Garcia, Sokhna, Bellotti, Ngamba, Garbarino, Chiarlone, Federico, Diagne. Allenatore: Matteo Solari.

Gozzano: Aiolfi, Gemelli (C), Bianchi, Lischetti, Sangiorgio, Ori, Carollo, Italiano, Monteleone, Dalmasso, Lettieri. A disposizione: Ravarelli, Penati, Pigato, Lattari, Di Giovanni, Fragomeni, Hoxha, Ahayaoui, Areco. Allenatore: Diego Mora.