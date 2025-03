Cairo Montenotte. Matteo Solari è tornato alla Cairese dopo sei anni dall’ultima volta. Una figura valbormidese, di Cairo, per mantenere i gialloblù in Serie D dopo l’esonero di Nappi. Al “Brin” sono giorni di preparazione alla sfida di domenica contro il Chieri, la quale va vinta per continuare con maggior spinta la corsa alla salvezza diretta. E il direttore sportivo Matteo Giribone vuole concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo mettendo in primo piano un concetto: “Ora bisogna guardare avanti, non indietro“.

Direttore, come avete vissuto questi ultimi giorni a seguito dell’esonero di Nappi?

Ovviamente queste situazioni sono sempre un problema. Si può stare qua a parlarne fino a dopodomani, ma preferisco non farlo. Stiamo cercando di dare un’ulteriore scossa alla squadra e all’ambiente: è fondamentale, sotto tutti i punti di vista, salvarsi. Se si avrà ragione lo si vedrà alla fine, però la società vuole dare una scossa per raggiungere l’obiettivo. Sappiamo benissimo che la prima stagione di Serie D dopo tanti anni è complicata, con la società che deve anche capire la categoria per poi l’anno dopo magari fare meglio e non commettere gli errori che si sono fatti.

Perché avete scelto Solari?

Conosce tanti giocatori di questa rosa, l’ambiente perché è un cairese come il sottoscritto, il campionato svolgendolo con il Vado e avendolo sempre seguito. Sono e siamo convinti che si possa raggiungere l’obiettivo perché ci sono tutti i presupposti per farlo.

Conoscendolo da tanti anni, hai messo tu una buona per lui?

Direi che sia quasi una cosa scontata, tra virgolette. Siamo cresciuti insieme e quando allenavo mi dava una mano. Abbiamo vinto insieme dei campionati, conosco le sue qualità e sono convinto che sia la figura corretta. Con questo non voglio togliere nulla a chi c’era prima, ma ora bisogna guardare avanti e non indietro. Questa è un’annata bella ma tosta sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo concentrarci a partire dal Chieri perché abbiamo sette partite fondamentali e penso che Matteo sia la persona giusta nell’ambiente giusto per mettere in mostra le sue qualità, come ha già fatto.

E lo spogliatoio come pensi viva questo momento?

Ho visto i giocatori determinati e concentrati su quello che si deve fare. Ci saranno idee e situazioni nuove. In questo momento il giocatore si sente anche più responsabilizzato perché, comunque, è una sconfitta per tutti quando vengono cambiati gli allenatori. Sono convinto che non ci faranno mancare le prestazioni, così come hanno fatto bene nelle ultime cinque partite nonostante abbiamo raccolto solo un punto.

Qual è la prima cosa che hai detto a Solari quando c’è stata l’ufficialità?

Ci conosciamo talmente bene che c’è poco bisogno di dirci le cose. Sa della fiducia reciproca e quella che ha per lui l’ambiente Cairese. Altrimenti magari non avrebbe neanche accettato, ma io ero sicuro che lui non si sarebbe tirato indietro. Metterà il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere l’obiettivo. Abbiamo tutti scontri diretti quindi sono convinto che, arrivandoci nelle migliori condizioni, ce la faremo.